USAID предоставит $60 млн на укрепление кибербезопасности Украины – Минцифры

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров встретился с замглавы USAID Изобель Коулман, которая прибыла в Украину.
"USAID познакомилась с работой команды [приложения госуслуг] "Дії" по запуску услуг, их разработке и реинжинирингу. Также объявили о решении предоставить дополнительные $60 млн поддержки для укрепления кибербезопасности страны. Это поможет правительству Украины укрепить защиту критической инфраструктуры от кибератак; усилить текущие инициативы по цифровой трансформации, в частности "Дію", – говорится в сообщении.
По информации Минцифры, для этого USAID будет сотрудничать с Новой Зеландией и Данией и поддерживать партнерские отношения со странами, которые тоже помогают Украине.
США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
С начала работы администрации Байдена в 2021 году США выделили на помощь в области безопасности Украине более $21,9 млрд, в том числе $21,2 млрд – с начала полномасштабного вторжения РФ, сообщали в Пентагоне 21 декабря.
Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.
Также США предоставляют Украине финансовую и гуманитарную помощь.
В декабре на рассмотрение Конгресса был внесен законопроект о госфинансировании на 2023 год, который предусматривает выделение $44,9 млрд помощи Украине и союзникам по НАТО для противостояния российской агрессии.