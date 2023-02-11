USAID предоставит $60 млн на укрепление кибербезопасности Украины – Минцифры

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров встретился с замглавы USAID Изобель Коулман, которая прибыла в Украину.

"USAID познакомилась с работой команды [приложения госуслуг] "Дії" по запуску услуг, их разработке и реинжинирингу. Также объявили о решении предоставить дополнительные $60 млн поддержки для укрепления кибербезопасности страны. Это поможет правительству Украины укрепить защиту критической инфраструктуры от кибератак; усилить текущие инициативы по цифровой трансформации, в частности "Дію", – говорится в сообщении.

По информации Минцифры, для этого USAID будет сотрудничать с Новой Зеландией и Данией и поддерживать партнерские отношения со странами, которые тоже помогают Украине.