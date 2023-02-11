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USAID предоставит $60 млн на укрепление кибербезопасности Украины – Минцифры

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USAID выделит помощь Украине
USAID выделит помощь Украине
Фото: depositphotos.com

Агентство США по международному развитию (USAID) выделит $60 млн на усиление кибербезопасности Украины. Об этом сообщила в Telegram 10 февраля пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров встретился с замглавы USAID Изобель Коулман, которая прибыла в Украину.

"USAID познакомилась с работой команды [приложения госуслуг] "Дії" по запуску услуг, их разработке и реинжинирингу. Также объявили о решении предоставить дополнительные $60 млн поддержки для укрепления кибербезопасности страны. Это поможет правительству Украины укрепить защиту критической инфраструктуры от кибератак; усилить текущие инициативы по цифровой трансформации, в частности "Дію", – говорится в сообщении.

По информации Минцифры, для этого USAID будет сотрудничать с Новой Зеландией и Данией и поддерживать партнерские отношения со странами, которые тоже помогают Украине.

Контекст:

США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

С начала работы администрации Байдена в 2021 году США выделили на помощь в области безопасности Украине более $21,9 млрд, в том числе $21,2 млрд – с начала полномасштабного вторжения РФ, сообщали в Пентагоне 21 декабря.

Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

Также США предоставляют Украине финансовую и гуманитарную помощь.

В декабре на рассмотрение Конгресса был внесен законопроект о госфинансировании на 2023 год, который предусматривает выделение $44,9 млрд помощи Украине и союзникам по НАТО для противостояния российской агрессии.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: USAID, финансовая помощь, приложение Дія, Минцифры
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