Всемирный банк предоставит Украине дополнительные $200 млн на восстановление энергетики – Шмыгаль

"Всемирный банк предоставит Украине дополнительные $200 млн на восстановление энергетики. Только что в Вашингтоне подписали соглашение с управляющим директором Всемирного банка Анной Бьерде", – написал он.

Глава украинского правительства отметил, что "привлеченные от Всемирного банка средства будут направлены на восстановление электросети и систем теплоснабжения в Киеве, Харькове, Николаеве, Сумах и городах Черниговской области".

"Также на встрече с представителям ВБ обсудили совместную работу в рамках межведомственной платформы координации доноров ("финансовый Рамштайн"). Совместно с Всемирным банком готовим к реализации и проект страхования военных рисков для иностранных инвестиций. Это ключевой инструмент для привлечения этих инвестиций уже сейчас, не дожидаясь завершения войны", – объяснил Шмыгаль.

На сайте Кабинета Министров Украины указано, что в рамках сотрудничества Украины и Всемирного банка активизируют три проекта: в сфере энергетики (проект Re-Power), в сфере транспортной инфраструктуры (проект RELINC) и в сфере здравоохранения (проект Heal Ukraine).

"Шмигаль подчеркнул, что восстановление Украины станет самым большим проектом восстановления в Европе со времен Второй мировой войны, и Украина сейчас мобилизует поддержку партнеров для его реализации", – говорится в сообщении.

Со Шмыгалем в США встречался и президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс, информирует сайт учреждения.

"Обсудили ключевые экономические проблемы Украины и потребности в финансировании в среднесрочной перспективе. Президент Малпасс отметил, что экономические перспективы Украины остаются крайне неопределенными и зависят от продолжительности войны. [...] Достигнут консенсус по приоритетным потребностям Украины в финансировании транспорта, энергетики и жилья, что позволит властям и партнерам Украины спланировать программу поддержки", – объяснили в банке.

По его данным, "с начала войны мобилизованная Всемирным банком поддержка Украины достигла примерно $23 млрд, из которых было выделено более $20 млрд".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

С начала осени 2022 года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины (в том числе энергетическую), еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.

28 февраля министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что ситуация в энергосистеме страны стабилизировалась и есть резервные мощности. 7 апреля он сообщил, что Украина возобновляет экспорт электроэнергии в Евросоюз.

По состоянию на 12 апреля Украина экспортирует электроэнергию в Молдову и Польшу, отмечала компания "Укрэнерго".