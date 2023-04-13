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Всемирный банк предоставит Украине дополнительные $200 млн на восстановление энергетики – Шмыгаль

Соглашение Шмыгаль подписал с управляющим директором Всемирного банка
Соглашение Шмыгаль подписал с управляющим директором Всемирного банка
Фото: kmu.gov.ua

Всемирный банк (ВБ) выделит на восстановление укркинской энергетики $200 млн, сообщил 12 апреля в Facebook находящийся в США с визитом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Всемирный банк предоставит Украине дополнительные $200 млн на восстановление энергетики. Только что в Вашингтоне подписали соглашение с управляющим директором Всемирного банка Анной Бьерде", – написал он.

Глава украинского правительства отметил, что "привлеченные от Всемирного банка средства будут направлены на восстановление электросети и систем теплоснабжения в Киеве, Харькове, Николаеве, Сумах и городах Черниговской области".

"Также на встрече с представителям ВБ обсудили совместную работу в рамках межведомственной платформы координации доноров ("финансовый Рамштайн"). Совместно с Всемирным банком готовим к реализации и проект страхования военных рисков для иностранных инвестиций. Это ключевой инструмент для привлечения этих инвестиций уже сейчас, не дожидаясь завершения войны", – объяснил Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/pfbid02AG1UqWYcuaoQYx258ywhppiNM3ph6HDMuh4n3rJLGNavXkzTPDzhcksgasVFno2Fl

На сайте Кабинета Министров Украины указано, что в рамках сотрудничества Украины и Всемирного банка активизируют три проекта: в сфере энергетики (проект Re-Power), в сфере транспортной инфраструктуры (проект RELINC) и в сфере здравоохранения (проект Heal Ukraine).

"Шмигаль подчеркнул, что восстановление Украины станет самым большим проектом восстановления в Европе со времен Второй мировой войны, и Украина сейчас мобилизует поддержку партнеров для его реализации", – говорится в сообщении.

Со Шмыгалем в США встречался и президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс, информирует сайт учреждения.

"Обсудили ключевые экономические проблемы Украины и потребности в финансировании в среднесрочной перспективе. Президент Малпасс отметил, что экономические перспективы Украины остаются крайне неопределенными и зависят от продолжительности войны. [...] Достигнут консенсус по приоритетным потребностям Украины в финансировании транспорта, энергетики и жилья, что позволит властям и партнерам Украины спланировать программу поддержки", – объяснили в банке.

По его данным, "с начала войны мобилизованная Всемирным банком поддержка Украины достигла примерно $23 млрд, из которых было выделено более $20 млрд".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

С начала осени 2022 года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины (в том числе энергетическую), еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзеИз-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток. 

12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.

28 февраля министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что ситуация в энергосистеме страны стабилизировалась и есть резервные мощности. 7 апреля он сообщил, что Украина возобновляет экспорт электроэнергии в Евросоюз.

По состоянию на 12 апреля Украина экспортирует электроэнергию в Молдову и Польшу, отмечала компания "Укрэнерго".

Контекст:

Украинские власти заявляли, что в этом году противостоящая государству-оккупанту России страна столкнется с дефицитом бюджета в $38 млрд.

Как объяснял Шмыгаль, чтобы профинансировать бюджет Украины, $10 млрд предоставят США€18 млрд в течение года выделит ЕС. Кроме того, Украина ожидает согласования программы кредитования МВФ.

6 апреля был опубликован обзор Всемирного банка, в котором рост ВВП Украины в 2023 году оценивался на уровне 0,5% после стремительного сокращения на 29,2% в 2022 году, в год полномасштабного российского вторжения.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Киев, Харьков, инвестиции, Николаев, энергетика, Всемирный банк, Черниговская область, финансы, финансирование, Дэвид Малпасс, Денис Шмыгаль, соглашение, восстановление
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