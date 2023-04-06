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Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2023-м и 2024 году

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Всемирный банк ухудшил на 2,8% прогноз для ВВП Украины на 2023 год
Всемирный банк ухудшил на 2,8% прогноз для ВВП Украины на 2023 год
Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Рост ВВП Украины в 2023 году составит 0,5%. Такие данные приводятся в обзоре Всемирного банка для Европы и Центральной Азии, опубликованном 6 апреля на сайте ВБ.

"По прогнозам, экономика Украины вырастет на 0,5% в текущем году после стремительного сокращения на 29,2% в 2022 году, в год российского вторжения в страну. Хотя экономический ущерб, понесенный Украиной в результате вторжения, огромный, но разблокирование украинских портов в Черном море, возобновление торговли зерном, а также существенная поддержка доноров – помогают поддерживать экономическую активность в этом году", – говорится в пресс-релизе, обнародованном на сайте Всемирного банка.

Согласно прогнозу, рост ВВП Украины в 2024 году составит 3,5%, а в 2025-м – 6,5%.

По сравнению с прогнозом за октябрь прошлого года, ВБ ухудшил на 2,8% прогноз для ВВП Украины на 2023 год, и на 0,6% – на 2024 год.

По данным Всемирного банка, стоимость восстановления Украины в настоящее время выросла до $411 млрд, что более чем в два раза превышает размер довоенной экономики Украины в 2021 году.

Скриншот: worldbank.org
Скриншот: worldbank.org

Контекст:

До полномасштабного вторжения РФ Всемирный банк прогнозировал рост экономики Украины в 2022-м и 2023 году до 3,2% и 3,5% соответственно. Нацбанк прогнозировал рост ВВП Украины на 2022 год на 3,4%.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину многие предприятия страны были разрушены или закрылись. Минэкономики Украины в январе 2023-го оценило падение ВВП страны в 2022 году в 30,4% – это худший показатель за всю историю независимости.

Теги: Украина, ВВП, экономика, Всемирный банк, рост ВВП, ущерб, зерно, восстановление
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