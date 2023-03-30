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Нацбанк пересмотрит прогноз роста ВВП Украины – замглавы НБУ

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Николайчук: Конкретные цифры будут в конце апреля
Николайчук: Конкретные цифры будут в конце апреля
Фото: bank.gov.ua

Национальный банк Украины может улучшить прогноз роста ВВП Украины в 2023 году – регулятор ожидает по меньшей мере один дополнительный процентный пункт.

Об этом замглавы НБУ Сергей Николайчук рассказал 29 марта в эфире программы основателя "Forbes Украина" Владимира Федорина "Business Breakfast с Владимиром Федориным". 

По словам Николайчука, улучшается ситуация в энергетическом секторе, и Нацбанк не прогнозирует перебоев в поставках электроэнергии до конца года, хотя при составлении предварительного прогноза ожидалось, что дефицит мощностей сохранится и в течение второго-третьего кварталов.

"Так что учитывая результаты первого квартала, мы ожидаем не менее одного дополнительного процентного пункта экономического роста в этом году", – отметил он. 

Кроме того, объемы международной помощи (она увеличивается, по словам Николайчука) позволят правительству профинансировать больший дефицит бюджета и дать дополнительный фискальный импульс экономике.

Реализация различных проектов, в том числе по восстановлению Украины, может способствовать и восстановлению экономики, сказал он. 

Этот положительный фактор регулятор не учитывал при прогнозировании в январе, но он может иметь значение для прогноза, уточнил замглавы НБУ. Также, по его словам, в прогнозе могут учесть влияние снижения цен на газ и нефть на торговлю. 

"Поэтому, возможно, мы пересмотрим наш январский прогноз в сторону повышения. Конкретные цифры будут в конце апреля", – добавил Николайчук. 

Январский прогноз НБУ предполагал рост экономики на 0,3%.

Контекст:

В 2021 году ВВП Украины вырос на 3,2%, его объем составил около $200 млрд – наивысший за всю историю Украины, сообщали в Минэкономики.

До полномасштабного вторжения РФ Всемирный банк прогнозировал рост экономики Украины в 2022-м и 2023 году до 3,2% и 3,5% соответственно. Нацбанк прогнозировал рост ВВП Украины на 2022 год на 3,4%.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину многие предприятия страны были разрушены или закрылись. Минэкономики Украины в январе 2023-го оценило падение ВВП страны в 2022 году в 30,4% – это худший показатель за всю историю независимости.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, НБУ, ВВП, экономика, правительство, электроэнергия, прогноз, Нацбанк, рост ВВП, Сергей Николайчук, восстановление
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