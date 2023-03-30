Нацбанк пересмотрит прогноз роста ВВП Украины – замглавы НБУ

Об этом замглавы НБУ Сергей Николайчук рассказал 29 марта в эфире программы основателя "Forbes Украина" Владимира Федорина "Business Breakfast с Владимиром Федориным".

По словам Николайчука, улучшается ситуация в энергетическом секторе, и Нацбанк не прогнозирует перебоев в поставках электроэнергии до конца года, хотя при составлении предварительного прогноза ожидалось, что дефицит мощностей сохранится и в течение второго-третьего кварталов.

"Так что учитывая результаты первого квартала, мы ожидаем не менее одного дополнительного процентного пункта экономического роста в этом году", – отметил он.

Кроме того, объемы международной помощи (она увеличивается, по словам Николайчука) позволят правительству профинансировать больший дефицит бюджета и дать дополнительный фискальный импульс экономике.

Реализация различных проектов, в том числе по восстановлению Украины, может способствовать и восстановлению экономики, сказал он.

Этот положительный фактор регулятор не учитывал при прогнозировании в январе, но он может иметь значение для прогноза, уточнил замглавы НБУ. Также, по его словам, в прогнозе могут учесть влияние снижения цен на газ и нефть на торговлю.

"Поэтому, возможно, мы пересмотрим наш январский прогноз в сторону повышения. Конкретные цифры будут в конце апреля", – добавил Николайчук.

Январский прогноз НБУ предполагал рост экономики на 0,3%.