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ЕБРР ухудшил прогноз по экономике Украины на 2023 год

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ЕБРР прогнозирует рост украинской экономики в 2023 году только на 1%
ЕБРР прогнозирует рост украинской экономики в 2023 году только на 1%
Фото: depositphotos.com

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) существенно ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2023 году. Отчет (.pdf) опубликован на сайте банка.

В 2023 году ЕБРР прогнозирует рост украинского ВВП только на 1%. В сентябре прошлого года прогнозированный рост составлял 8%.

"В 2023 году при предположении, что боевые действия в Украине останутся ограниченными нынешней территорией, которая до войны давала менее 20% ВВП, вероятно, что реальный объем производства стабилизируется на уровне около 70% от уровня 2021 года", – говорится в отчете.

В банке также отмечают, что в 2024 году на украинскую экономику все еще будут влиять реалии военного времени. Прогнозируемый рост ВВП – 3%.

"Если на местах не произойдет значительных стратегических изменений, рост ВВП Украины в 2024 году, скорее всего, будет вялым, но, по крайней мере, положительным. Инфляция во всем регионе [Восточной Европы и Кавказа] также может оставаться выше целевого уровня, особенно в Украине и Молдове, где путь нормализации, вероятно, будет более длительным", – добавили в ЕБРР.

Инфографика: ebrd.com
Инфографика: ebrd.com

Контекст:

В 2021 году ВВП Украины вырос на 3,2%, его объем составил около $200 млрд – наивысший за всю историю Украины, сообщали в Минэкономики.

До полномасштабного вторжения РФ Всемирный банк прогнозировал рост экономики Украины в 2022-м и 2023 годах до 3,2% и 3,5% соответственно. Нацбанк прогнозировал рост ВВП Украины на 2022 год на 3,4%.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину многие предприятия страны были разрушены или закрылись. Минэкономики Украины в январе 2023-го оценило падение ВВП страны в 2022 году в 30,4% – это худший показатель за всю историю независимости.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, инфляция, ВВП, экономика, ЕБРР, вторжение, рост ВВП, война России против Украины
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