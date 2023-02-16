ЕБРР ухудшил прогноз по экономике Украины на 2023 год

ЕБРР прогнозирует рост украинской экономики в 2023 году только на 1% Фото: depositphotos.com

В 2023 году ЕБРР прогнозирует рост украинского ВВП только на 1%. В сентябре прошлого года прогнозированный рост составлял 8%.

"В 2023 году при предположении, что боевые действия в Украине останутся ограниченными нынешней территорией, которая до войны давала менее 20% ВВП, вероятно, что реальный объем производства стабилизируется на уровне около 70% от уровня 2021 года", – говорится в отчете.

В банке также отмечают, что в 2024 году на украинскую экономику все еще будут влиять реалии военного времени. Прогнозируемый рост ВВП – 3%.

"Если на местах не произойдет значительных стратегических изменений, рост ВВП Украины в 2024 году, скорее всего, будет вялым, но, по крайней мере, положительным. Инфляция во всем регионе [Восточной Европы и Кавказа] также может оставаться выше целевого уровня, особенно в Украине и Молдове, где путь нормализации, вероятно, будет более длительным", – добавили в ЕБРР.

Инфографика: ebrd.com

