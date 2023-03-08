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В феврале падение ВВП Украины замедлилось до 26% – Минэкономики

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Падение ВВП за месяц замедлилось на шесть процентных пунктов
Падение ВВП за месяц замедлилось на шесть процентных пунктов
Фото: depositphotos.com

В Украине падение ВВП в феврале 2023 года составляет 26% (±2%), что лучше показателя января – 32% (±2%). Об этом свидетельствуют оперативные оценки Министерства экономики Украины, опубликованные на сайте Кабмина.

В Минэкономики подчеркнули, что феврале 2023 года экономическая активность постепенно восстанавливалась, учитывая существенное уменьшение дефицита электроэнергии и сокращение продолжительности отключений благодаря восстановлению работы всех доступных видов генерации в энергосистеме с середины февраля.

"Выигранная Украиной "энергетическая война" добавила оптимизма бизнесу, который улучшил свои настроения относительно будущего и активизировал деятельность. В целом экономический фронт держится – экономика продолжает функционировать, адаптироваться, восстанавливаться", – сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

В частности, в феврале по сравнению с январем текущего года несколько улучшилась ситуация в промышленном производстве благодаря снижению давления такого фактора как дефицит электроэнергии, учитывая запуск в работу девяти атомных блоков. Кроме того, в феврале ракетных ударов по объектам электроэнергетики было меньше, чем в январе текущего года, а их негативное влияние еще и нивелировалось большей адаптивностью производителей.

По оценкам Минэкономики, улучшается ситуация во многих отраслях экономики. Так, в транспортной сфере произошло постепенное восстановление активности по всем ключевым видам транспорта, кроме авиаперевозок, деятельность которых пока не осуществляется из-за военных действий.

Также несколько улучшилась ситуация в животноводстве, которое постепенно адаптируется к сложным условиям функционирования, в частности в регионах, которые меньше пострадали от войны и куда релоцировались фермеры с прифронтовых территорий, существенно улучшились ожидания деловой активности сферы торговли, которая является чувствительной к изменениям спроса.

В ведомстве добавили, что наблюдается постепенное улучшение ситуации и в строительной сфере. Это произошло из-за того, что на деоккупированных территориях активизируются строительные работы, в частности по восстановлению разрушенных или поврежденных жилых, производственных, а также инфраструктурных объектов.

Контекст:

В 2021 году ВВП Украины вырос на 3,2%, его объем составил около $200 млрд – наивысший за всю историю Украины, сообщали в Минэкономики.

До полномасштабного вторжения РФ Всемирный банк прогнозировал рост экономики Украины в 2022-м и 2023 годах до 3,2% и 3,5% соответственно. Нацбанк прогнозировал рост ВВП Украины на 2022 год на 3,4%.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину многие предприятия страны были разрушены или закрылись. Минэкономики Украины в январе 2023-го оценило падение ВВП страны в 2022 году в 30,4% – это худший показатель за всю историю независимости.

Теги: Украина, ВВП, экономика, бизнес, рост ВВП, фермеры, Минэкономики, энергосистема, Юлия Свириденко
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