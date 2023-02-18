Управление санкций США проверяет австрийский банк Raiffeisen из-за его работы в РФ

Банк заявил, что в январе получил запрос от OFAC с просьбой "уточнить платежный бизнес и связанные с ним процессы, поддерживаемые RBI, в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной".

В финучреждении сообщили, что полностью сотрудничают с OFAC и понимают, что запрос не был вызван конкретной транзакцией или бизнесом. В пресс-службе банка сказали, что у них есть процессы для обеспечения соблюдения санкций.

Чистая прибыль Raiffeisen в прошлом году составила около €3,8 млрд, во многом благодаря прибыли в размере €2 млрд плюс прибыль от российского бизнеса, подчеркивает Reuters. Тем временем российские вкладчики разместили в банке более €20 млрд.