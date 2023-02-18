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Управление санкций США проверяет австрийский банк Raiffeisen из-за его работы в РФ

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1 февраля Raiffeisen Bank заявил, что изучает возможность ухода из РФ
1 февраля Raiffeisen Bank заявил, что изучает возможность ухода из РФ
Фото: EPA

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США попросило австрийский банк Raiffeisen предоставить информацию о его бизнесе в РФ. Об этом банк сообщил в комментарии агентству Reuters 17 февраля.

Банк заявил, что в январе получил запрос от OFAC с просьбой "уточнить платежный бизнес и связанные с ним процессы, поддерживаемые RBI, в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной".

В финучреждении сообщили, что полностью сотрудничают с OFAC и понимают, что запрос не был вызван конкретной транзакцией или бизнесом. В пресс-службе банка сказали, что у них есть процессы для обеспечения соблюдения санкций.

Чистая прибыль Raiffeisen в прошлом году составила около €3,8 млрд, во многом благодаря прибыли в размере €2 млрд плюс прибыль от российского бизнеса, подчеркивает Reuters. Тем временем российские вкладчики разместили в банке более €20 млрд.

Контекст:

Как отмечает Нацагенство по вопросам предотвращения коррупции, российский Райффайзенбанк занимает второе место по размеру активов в группе Raiffeisen Bank International и первое – по размеру прибыли.

1 февраля Raiffeisen Bank заявил, что изучает стратегические варианты для бизнеса, в том числе возможный уход из РФ из-за вторжения России в Украину, пишет Reuters.

В Украине, где Raiffeisen Bank также работает, банк подвергся критике за предоставление отсрочки по кредиту российским солдатам. RBI утверждал, что он был обязан сделать это по закону, как и все российские банки.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, санкции, Австрия, бизнес, Raiffeisen Bank, война России против Украины, активы, финансы
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