Управление санкций США проверяет австрийский банк Raiffeisen из-за его работы в РФ

Банк заявил, что в январе получил запрос от OFAC с просьбой "уточнить платежный бизнес и связанные с ним процессы, поддерживаемые RBI, в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной".
В финучреждении сообщили, что полностью сотрудничают с OFAC и понимают, что запрос не был вызван конкретной транзакцией или бизнесом. В пресс-службе банка сказали, что у них есть процессы для обеспечения соблюдения санкций.
Чистая прибыль Raiffeisen в прошлом году составила около €3,8 млрд, во многом благодаря прибыли в размере €2 млрд плюс прибыль от российского бизнеса, подчеркивает Reuters. Тем временем российские вкладчики разместили в банке более €20 млрд.
Как отмечает Нацагенство по вопросам предотвращения коррупции, российский Райффайзенбанк занимает второе место по размеру активов в группе Raiffeisen Bank International и первое – по размеру прибыли.
1 февраля Raiffeisen Bank заявил, что изучает стратегические варианты для бизнеса, в том числе возможный уход из РФ из-за вторжения России в Украину, пишет Reuters.
В Украине, где Raiffeisen Bank также работает, банк подвергся критике за предоставление отсрочки по кредиту российским солдатам. RBI утверждал, что он был обязан сделать это по закону, как и все российские банки.