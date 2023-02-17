Украина получила $203 млн от Великобритании через Всемирный банк

Это вторая часть из пакета кредита на $500 млн под гарантии Великобритании.
"Средства предоставлены на льготных условиях через механизм Всемирного банка как гарантия от Великобритании в рамках Соглашения о предоставлении Украине четвертого дополнительного финансирования в рамках реализации совместного с Международным банком реконструкции и развития, Международной ассоциацией развития проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине", – сообщили в Минфине.
Срок погашения кредита – 18,5 лет с пятилетним льготным периодом, процентная ставка – 0,25% годовых. Деньги направят на возмещение расходов государственного бюджета на выплаты социальной помощи семьям с детьми и зарплаты работникам государственных учреждений высшего образования.
"С первых дней полномасштабной войны РФ против Украины Великобритания является одним из лидеров помощи по всем возможным направлениям, в том числе в предоставлении финансовой помощи для нашего государства. Эта помощь предоставляет возможность и дальше бесперебойно обеспечивать надлежащее финансирование приоритетных расходов. Благодарен правительству Великобритании, а также команде Всемирного банка за непреклонную позицию в поддержке Украины, которая поможет нам добиться скорейшей победы", – сказал министр финансов Сергей Марченко.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.
Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украины создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.
Премьер-министр Денис Шмыгаль 25 декабря заявил, что финансовая помощь Украине в 2023 году составит около 85% от дефицита бюджета.
В результате войны, которую начала Россия, Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, сообщал Шмыгаль 3 января. Он заявлял, что восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ.