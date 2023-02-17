Украина получила $203 млн от Великобритании через Всемирный банк

Это вторая часть из пакета кредита на $500 млн под гарантии Великобритании.

"Средства предоставлены на льготных условиях через механизм Всемирного банка как гарантия от Великобритании в рамках Соглашения о предоставлении Украине четвертого дополнительного финансирования в рамках реализации совместного с Международным банком реконструкции и развития, Международной ассоциацией развития проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине", – сообщили в Минфине.

Срок погашения кредита – 18,5 лет с пятилетним льготным периодом, процентная ставка – 0,25% годовых. Деньги направят на возмещение расходов государственного бюджета на выплаты социальной помощи семьям с детьми и зарплаты работникам государственных учреждений высшего образования.

"С первых дней полномасштабной войны РФ против Украины Великобритания является одним из лидеров помощи по всем возможным направлениям, в том числе в предоставлении финансовой помощи для нашего государства. Эта помощь предоставляет возможность и дальше бесперебойно обеспечивать надлежащее финансирование приоритетных расходов. Благодарен правительству Великобритании, а также команде Всемирного банка за непреклонную позицию в поддержке Украины, которая поможет нам добиться скорейшей победы", – сказал министр финансов Сергей Марченко.