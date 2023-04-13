Зеленский сделал день уничтожения "Москвы" профессиональным праздником украинских производителей оружия

Год назад в этот день украинские защитники уничтожили российский флагман "Москва" противокорабельной ракетой "Нептун" отечественного производства. По данным Defense Express, она была разработана в киевском конструкторском бюро "Луч" в 2010–2020 годах.
"13 апреля 2022 года украинская ракета помогла навести порядок в украинской акватории Черного моря. Благодаря нашему "Нептуну" вражеский флагман отправился именно туда, где ему и место, как и всем другим российским военным кораблям. Именно поэтому 13 апреля будет ежегодно отмечаться как профессиональный день всех работников и работниц оборонно-промышленного комплекса Украины", – написал Зеленский.
Он поздравил сотрудников отрасли и отметил их вклад в будущую победу Украины над Россией.
"Благодарю вас за то, что ваша работа добавляет всей Украине времени и возможностей, побед и безопасности!" – говорится в сообщении президента.
Вооруженные силы Украины подбили крейсер "Москва", который находился в Черном море, 13 апреля 2022 года. В Одесской областной военной администрации сообщили, что по кораблю нанесли удар ракетами "Нептун".
Позже Россия подтвердила, что "Москва" получила серьезные повреждения, но утверждала, что там "сдетонировал боезапас вследствие пожара". Оперативное командование "Юг" информировало, что поврежденный крейсер пытались спасти другие корабли флота РФ, однако шторм и взрыв боезапаса опрокинули корабль, он начал тонуть. Минобороны РФ сперва заявило, что корабль остается на плаву, но вечером 14 апреля признало, что крейсер "Москва" затонул "в условиях шторма". В РФ не признали, что Украина нанесла по крейсеру ракетный удар.
Сколько человек было на борту крейсера, точно неизвестно. По данным министерства обороны РФ, он мог вмещать до 680 членов экипажа. Украинские власти и СМИ сообщили, что на борту было более 500 человек. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что с крейсера "Москва" спасли 58 человек из 510, которые там находились.
В министерстве обороны РФ сначала не признавали потерь и заявляли, что всех членов экипажа удалось эвакуировать. Журналисты опубликовали ряд материалов, которые свидетельствуют, что это не так. СМИ удалось выяснить имена как минимум двух погибших членов экипажа и не менее семи пропавших без вести. После этого в минобороны РФ заявили об одном погибшем и 27 пропавших без вести на крейсере.
13 декабря военные раскрыли подробности, каким образом им удалось подбить "Москву".