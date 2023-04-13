Зеленский сделал день уничтожения "Москвы" профессиональным праздником украинских производителей оружия

Год назад в этот день украинские защитники уничтожили российский флагман "Москва" противокорабельной ракетой "Нептун" отечественного производства. По данным Defense Express, она была разработана в киевском конструкторском бюро "Луч" в 2010–2020 годах.

"13 апреля 2022 года украинская ракета помогла навести порядок в украинской акватории Черного моря. Благодаря нашему "Нептуну" вражеский флагман отправился именно туда, где ему и место, как и всем другим российским военным кораблям. Именно поэтому 13 апреля будет ежегодно отмечаться как профессиональный день всех работников и работниц оборонно-промышленного комплекса Украины", – написал Зеленский.

Он поздравил сотрудников отрасли и отметил их вклад в будущую победу Украины над Россией.

"Благодарю вас за то, что ваша работа добавляет всей Украине времени и возможностей, побед и безопасности!" – говорится в сообщении президента.