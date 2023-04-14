ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Ходжес: Как только Украина получит больше дальнобойного высокоточного оружия, придет время снова ударить по Крымскому мосту и изолировать Крым

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Ходжес: Для всех ясно, что Крым должен быть освобожден
Ходжес: Для всех ясно, что Крым должен быть освобожден
Фото: ЕРА

Получив от западных партнеров больше дальнобойного высокоточного оружия, Украина начнет наносить удары по позициям российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил экс-командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

"Для всех ясно, что Крым должен быть освобожден. Если бы США и другие страны предоставили Украине все необходимое для этого, в частности высокоточное оружие дальнего действия, которое позволило бы сделать Крым невыносимым для российских войск... Например, прямым ударом по флоту в Севастополе, по авиабазе в Саках, по логистическому центру в Джанкое и прочим объектам... Вы поражаете их высокоточным оружием – и российским войскам становится очень-очень трудно оставаться в Крыму", – сказал Ходжес.

Он подчеркнул, что такой шаг со стороны ВСУ является необходимым, но для него украинской армии потребуется больше высокоточного оружия, чем есть сейчас.

"Как только это будет сделано, придет время снова ударить по Крымскому мосту и изолировать Крым. Этот сценарий крайне реалистичный и на самом деле может случиться уже в конце этого лета. Но ключом ко всему является предоставление Западом оружия дальнего радиуса действия Украине", – отметил Ходжес.

Бен Ходжес: Если Запад примет политическое решение, война в Украине закончится к концу года. Больше не будет никаких оправданий, никаких полумер – мы возьмем и сделаем это. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений. В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Сейчас наиболее интенсивны бои идут на востоке Украины.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к возобновлению активной деоккупации. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Резников говорил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае, а в начале апреля сказал, что оно начнется "когда Генштаб решит, что время пришло". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предположил, что это может произойти летом

25 марта Зеленский говорил, что Украине нужна дополнительная военная поддержка – в частности, ВСУ необходимы боеприпасы и истребители. Глава государства добавил, что без достаточного уровня вооружения Украина не будет отправлять своих военнослужащих в контрнаступление.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявлял в интервью, вышедшем 5 апреля, что детали о контрнаступлении знают "не более четырех-пяти человек на планете".

Глава Пентагона Ллойд Остин 11 апреля заявил, что у Украины много возможностей, которые необходимы для успеха в контрнаступлении. Директор ЦРУ Уильям Бернс в тот же день говорил, что прогресс Украины на поле боя определит перспективы дипломатии, поэтому "в ближайшие месяцы на карту поставлено очень многое". 

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Крым, Украина, оружие, Алеся Бацман, Бен Ходжес, ВСУ, наступление, война России против Украины, деоккупация, контрнаступление
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