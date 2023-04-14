Ходжес: Как только Украина получит больше дальнобойного высокоточного оружия, придет время снова ударить по Крымскому мосту и изолировать Крым

"Для всех ясно, что Крым должен быть освобожден. Если бы США и другие страны предоставили Украине все необходимое для этого, в частности высокоточное оружие дальнего действия, которое позволило бы сделать Крым невыносимым для российских войск... Например, прямым ударом по флоту в Севастополе, по авиабазе в Саках, по логистическому центру в Джанкое и прочим объектам... Вы поражаете их высокоточным оружием – и российским войскам становится очень-очень трудно оставаться в Крыму", – сказал Ходжес.

Он подчеркнул, что такой шаг со стороны ВСУ является необходимым, но для него украинской армии потребуется больше высокоточного оружия, чем есть сейчас.

"Как только это будет сделано, придет время снова ударить по Крымскому мосту и изолировать Крым. Этот сценарий крайне реалистичный и на самом деле может случиться уже в конце этого лета. Но ключом ко всему является предоставление Западом оружия дальнего радиуса действия Украине", – отметил Ходжес.

Бен Ходжес: Если Запад примет политическое решение, война в Украине закончится к концу года. Больше не будет никаких оправданий, никаких полумер – мы возьмем и сделаем это. Читайте полную версию интервью

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