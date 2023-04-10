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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За время оккупации в Крым незаконно въехали до 800 тыс. россиян, они будут принудительно выдворены – Ташева

Ташева: Мы советуем им раньше уезжать из оккупированного Крыма, пока у них есть такая возможность
Ташева: Мы советуем им раньше уезжать из оккупированного Крыма, пока у них есть такая возможность
Фото: Таміла Ташева / Facebook

Россияне, въехавшие в Крым за время оккупации украинского полуострова, будут принудительно выдворены в страну-агрессора РФ. Об этом в опубликованном 10 апреля интервью "РБК-Украина" заявила постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева.

По ее словам, с начала оккупации Крыма туда незаконно переместилось от 500 тыс. до 800 тыс. граждан РФ.

"Мы советуем им раньше уезжать из оккупированного Крыма, пока у них есть такая возможность. Для тех, кто не послушает, в украинском законодательстве есть такая процедура, как принудительное выдворение. Почти все граждане РФ, въехавшие в Крым за время оккупации, въехали незаконно. Они не обращались в украинские миграционные органы", – сказала Ташева.

В то же время она отметила, что, согласно нормам международного права, коллективное выдворение является незаконным.

"То есть мы должны выдать 100 тыс. или 200 тыс. индивидуальных решений. Этим должны заниматься украинские миграционные органы, которые возобновят работу после деоккупации. Понимаем, чтобы система работала быстро, таких центров должно быть создано очень много" – подчеркнула Ташева.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре.

В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.

10 февраля 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация, Тамила Ташева, деоккупация, россияне
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