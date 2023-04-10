За время оккупации в Крым незаконно въехали до 800 тыс. россиян, они будут принудительно выдворены – Ташева

Ташева: Мы советуем им раньше уезжать из оккупированного Крыма, пока у них есть такая возможность Фото: Таміла Ташева / Facebook

По ее словам, с начала оккупации Крыма туда незаконно переместилось от 500 тыс. до 800 тыс. граждан РФ.

"Мы советуем им раньше уезжать из оккупированного Крыма, пока у них есть такая возможность. Для тех, кто не послушает, в украинском законодательстве есть такая процедура, как принудительное выдворение. Почти все граждане РФ, въехавшие в Крым за время оккупации, въехали незаконно. Они не обращались в украинские миграционные органы", – сказала Ташева.

В то же время она отметила, что, согласно нормам международного права, коллективное выдворение является незаконным.

"То есть мы должны выдать 100 тыс. или 200 тыс. индивидуальных решений. Этим должны заниматься украинские миграционные органы, которые возобновят работу после деоккупации. Понимаем, чтобы система работала быстро, таких центров должно быть создано очень много" – подчеркнула Ташева.