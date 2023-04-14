ВСУ могут отрабатывать в Крыму новые виды вооружения – Данилов

"Крым – это наша территория. Мы отрабатываем новые образцы вооружения. Сегодня президент рассказывал о новых образцах вооружения, которые производит наш оборонно-промышленный комплекс. Поэтому если есть отработка того или иного вооружения, то это происходит на нашей территории. Возможно, в Крыму и происходила отработка новых видов этого вооружения. Не исключаю", – сказал Данилов.

Он подчеркнул, что траншеи, которые оккупанты активно роют на временно захваченном полуострове, им не помогут.

"Где и когда мы будем, знает только ограниченный круг лиц. Но поверьте, что сколько бы они там километров ни нарыли окопов, их это точно не спасет. Они все оттуда уйдут. Это только вопрос времени", – отметил секретарь СНБО.