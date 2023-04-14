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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ могут отрабатывать в Крыму новые виды вооружения – Данилов

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Данилов: Крым это наша территория
Данилов: Крым – это наша территория
Фото: Олексій Данілов / Facebook

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов не исключает, что Вооруженные силы Украины могут отработать в Крыму новые виды вооружения. Об этом он заявил 13 апреля в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада".

"Крым – это наша территория. Мы отрабатываем новые образцы вооружения. Сегодня президент рассказывал о новых образцах вооружения, которые производит наш оборонно-промышленный комплекс. Поэтому если есть отработка того или иного вооружения, то это происходит на нашей территории. Возможно, в Крыму и происходила отработка новых видов этого вооружения. Не исключаю", – сказал Данилов.

Он подчеркнул, что траншеи, которые оккупанты активно роют на временно захваченном полуострове, им не помогут.

"Где и когда мы будем, знает только ограниченный круг лиц. Но поверьте, что сколько бы они там километров ни нарыли окопов, их это точно не спасет. Они все оттуда уйдут. Это только вопрос времени", – отметил секретарь СНБО.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений. В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Сейчас наиболее интенсивны бои идут на востоке Украины.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к возобновлению активной деоккупации. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Резников говорил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае, а в начале апреля сказал, что оно начнется "когда Генштаб решит, что время пришло". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предположил, что это может произойти летом

25 марта Зеленский говорил, что Украине нужна дополнительная военная поддержка – в частности, ВСУ необходимы боеприпасы и истребители. Глава государства добавил, что без достаточного уровня вооружения Украина не будет отправлять своих военнослужащих в контрнаступление.

Данилов заявлял в интервью, вышедшем 5 апреля, что детали о контрнаступлении знают "не более четырех-пяти человек на планете".

Глава Пентагона Ллойд Остин 11 апреля заявил, что у Украины много возможностей, которые необходимы для успеха в контрнаступлении. Директор ЦРУ Уильям Бернс в тот же день говорил, что прогресс Украины на поле боя определит перспективы дипломатии, поэтому "в ближайшие месяцы на карту поставлено очень многое". 

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Крым, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Алексей Данилов, деоккупация, контрнаступление
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