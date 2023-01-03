Оккупанты вырыли траншеи на севере Крыма – спутниковые снимки

"На недавних спутниковых снимках видны окопы, сделанные российскими войсками в северном Крыму. Эти позиции были сооружены в течение последнего месяца и находятся примерно в 10 км от Херсонской области", – написал он.

Trenches built by Russian forces in northern Crimea are visible in recent satellite imagery.



These positions were constructed over the past month and are about 10 kilometers from Kherson Oblast. pic.twitter.com/4C9AI3wrO3 — Brady Africk (@bradyafr) January 2, 2023

По данным украинской разведки, российские военные готовятся к активной обороне Крыма, создают оборонительную полосу на левом берегу Днепра в Херсонской области и на административной границе с Крымом, на севере полуострова.

В частности, 24 ноября Генштаб ВСУ сообщал, что в Крыму активно ведутся работы по изготовлению железобетонных конструкций. Готовую продукцию, по данным Генштаба, вывозят в направлении города Армянск.

29 ноября крымский коллаборант Леонид Бабашов, незаконно избранный депутатом Госдумы России, сообщил, что завод вибропрессованной продукции в оккупированном Крыму начал производство противотанковых бетонных заграждений.

В Генштабе ВСУ также отмечали, что на криворожском и херсонском направлениях враг совершенствует логистическое обеспечение передовых подразделений и улучшает фортификационное оборудование позиций.