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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Оккупанты вырыли траншеи на севере Крыма – спутниковые снимки

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Российские военные готовятся к активной обороне Крыма, сообщала украинская разведка
Российские военные готовятся к активной обороне Крыма, сообщала украинская разведка
Фото: depositphotos.com

OSINT-аналитик Брэди Эфрик 2 января опубликовал в Twitter спутниковые снимки Крыма, на которых видно, как оккупанты роют траншеи.

"На недавних спутниковых снимках видны окопы, сделанные российскими войсками в северном Крыму. Эти позиции были сооружены в течение последнего месяца и находятся примерно в 10 км от Херсонской области", – написал он. 

По данным украинской разведки, российские военные готовятся к активной обороне Крыма, создают оборонительную полосу на левом берегу Днепра в Херсонской области и на административной границе с Крымом, на севере полуострова.

В частности, 24 ноября Генштаб ВСУ сообщал, что в Крыму активно ведутся работы по изготовлению железобетонных конструкций. Готовую продукцию, по данным Генштаба, вывозят в направлении города Армянск.

29 ноября крымский коллаборант Леонид Бабашов, незаконно избранный депутатом Госдумы России, сообщил, что завод вибропрессованной продукции в оккупированном Крыму начал производство противотанковых бетонных заграждений.

В Генштабе ВСУ также отмечали, что на криворожском и херсонском направлениях враг совершенствует логистическое обеспечение передовых подразделений и улучшает фортификационное оборудование позиций.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации".

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Теги: Россия, Крым, агрессия, война России против Украины, российские военные
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