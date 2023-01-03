Оккупанты вырыли траншеи на севере Крыма – спутниковые снимки

"На недавних спутниковых снимках видны окопы, сделанные российскими войсками в северном Крыму. Эти позиции были сооружены в течение последнего месяца и находятся примерно в 10 км от Херсонской области", – написал он.
Trenches built by Russian forces in northern Crimea are visible in recent satellite imagery.— Brady Africk (@bradyafr) January 2, 2023
These positions were constructed over the past month and are about 10 kilometers from Kherson Oblast. pic.twitter.com/4C9AI3wrO3
По данным украинской разведки, российские военные готовятся к активной обороне Крыма, создают оборонительную полосу на левом берегу Днепра в Херсонской области и на административной границе с Крымом, на севере полуострова.
В частности, 24 ноября Генштаб ВСУ сообщал, что в Крыму активно ведутся работы по изготовлению железобетонных конструкций. Готовую продукцию, по данным Генштаба, вывозят в направлении города Армянск.
29 ноября крымский коллаборант Леонид Бабашов, незаконно избранный депутатом Госдумы России, сообщил, что завод вибропрессованной продукции в оккупированном Крыму начал производство противотанковых бетонных заграждений.
В Генштабе ВСУ также отмечали, что на криворожском и херсонском направлениях враг совершенствует логистическое обеспечение передовых подразделений и улучшает фортификационное оборудование позиций.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации".
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.