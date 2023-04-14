Буданов о результатах украинского контрнаступления: В ближайшее время все это увидят и почувствуют

В ходе интервью глава ГУР выразил уверенность, что утечка данных Пентагона "на реальные результаты наступательной операции повлиять не сможет".
По данным СМИ, официальные лица США в частном порядке предположили, что успехи предстоящего контрнаступления Украины будут, вероятно, "более скромными, чем молниеносная прошлогодняя операция", которая вернула значительные территории под контроль украинского правительства.
Буданов, однако, считает, что ВСУ способны добиться прогресса в контрнаступлении.
"Каковы будут результаты этих действий? Думаю, что в ближайшее время все это увидят и почувствуют", – сказал он.
Глава ГУР признал, что успех этой наступательной операции "крайне необходим" — не только украинцам, но и их союзникам, которые снабжают их деньгами и боеприпасами, так как налогоплательщики стран-партнеров, таких как США, ожидают увидеть результаты.
В то же время Буданов сказал, что ему неизвестно о каких-либо требованиях, выдвинутых западными союзниками, либо утверждениях, что дальнейшая поддержка будет зависеть от успеха на поле боя.
"Без побед рано или поздно возникнут вопросы, стоит ли продолжать поддерживать Украину", – пояснил он ABC News.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.
Президент Владимир Зеленский 24 февраля 2023 года заявил, что у Украины есть все для того, чтобы одержать победу в войне против России уже в этом году. Он сообщил, что ВСУ готовятся к возобновлению активной деоккупации.
Буданов также заявлял, что российско-украинская война закончится в этом году победой Украины и деоккупацией всех территорий.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов говорил в интервью, вышедшем 5 апреля, что детали о контрнаступлении знают "не более четырех-пяти человек на планете".
Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что прогресс Украины на поле боя определит перспективы дипломатии, поэтому "в ближайшие месяцы на карту поставлено очень многое".