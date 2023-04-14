Буданов о результатах украинского контрнаступления: В ближайшее время все это увидят и почувствуют

Буданов: Без побед рано или поздно возникнут вопросы, стоит ли продолжать поддерживать Украину Фото: gur.gov.ua

В ходе интервью глава ГУР выразил уверенность, что утечка данных Пентагона "на реальные результаты наступательной операции повлиять не сможет".

По данным СМИ, официальные лица США в частном порядке предположили, что успехи предстоящего контрнаступления Украины будут, вероятно, "более скромными, чем молниеносная прошлогодняя операция", которая вернула значительные территории под контроль украинского правительства.

Буданов, однако, считает, что ВСУ способны добиться прогресса в контрнаступлении.

"Каковы будут результаты этих действий? Думаю, что в ближайшее время все это увидят и почувствуют", – сказал он.

Глава ГУР признал, что успех этой наступательной операции "крайне необходим" — не только украинцам, но и их союзникам, которые снабжают их деньгами и боеприпасами, так как налогоплательщики стран-партнеров, таких как США, ожидают увидеть результаты.

В то же время Буданов сказал, что ему неизвестно о каких-либо требованиях, выдвинутых западными союзниками, либо утверждениях, что дальнейшая поддержка будет зависеть от успеха на поле боя.

"Без побед рано или поздно возникнут вопросы, стоит ли продолжать поддерживать Украину", – пояснил он ABC News.