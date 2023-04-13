"Те же люди говорили, что Киев падет за три дня". В Украине недовольны американской оценкой контрнаступления в "утечке" – СМИ

В Пентагоне говорили, что публичной стала "очень чувствительная, секретная" информация, и обещали найти источник утечки Фото: depositphotos.com

Об этом, ссылаясь на собеседника, регулярно контактирующего с украинскими топ-чиновниками, сообщило издание Politico.

В этой оценке говорится, что Украина в результате операции добьется лишь "скромных территориальных успехов", писала The Washington Post 10 апреля.

По данным Politico, в Киеве считают, что слитый в сеть документ показывает: США недооценивают возможности Вооруженных сил Украины. Как сказал источник издания, "те же люди, которые говорили, что Киев падет через три дня, теперь сливают вредную и столь же абсурдную информацию в преддверии наступления, критически важного для всего свободного мира".

Собеседник Politico в Минобороны Украины отметил, что "есть люди, которые продолжают сомневаться" в успехе контрнаступления, но Украина показала, что все ошибаются.

Прогнозы относительно шансов Украины в этой утечке не соответствуют действительности, подчеркнул этот чиновник. По его словам, "это вызывает подозрения" у Украины относительно того, насколько серьезно США поддерживают цели Киева по полному вытеснению российских оккупантов со своей территории.

По словам еще одного собеседника СМИ, имеющего контакты среди высокопоставленных лиц в Украине, такие настроения "широко распространены в украинском правительстве".

Администрация президента США сейчас работает над контролем ущерба, пишет СМИ, и в качестве примеров приводит разговор госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, в котором Блинкен подтвердил непоколебимую поддержку Украины США, а также встречу главы Пентагона Ллойда Остина с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, в ходе которой Остин тоже заверил Украину в поддержке США.