"Те же люди говорили, что Киев падет за три дня". В Украине недовольны американской оценкой контрнаступления в "утечке" – СМИ

Об этом, ссылаясь на собеседника, регулярно контактирующего с украинскими топ-чиновниками, сообщило издание Politico.
В этой оценке говорится, что Украина в результате операции добьется лишь "скромных территориальных успехов", писала The Washington Post 10 апреля.
По данным Politico, в Киеве считают, что слитый в сеть документ показывает: США недооценивают возможности Вооруженных сил Украины. Как сказал источник издания, "те же люди, которые говорили, что Киев падет через три дня, теперь сливают вредную и столь же абсурдную информацию в преддверии наступления, критически важного для всего свободного мира".
Собеседник Politico в Минобороны Украины отметил, что "есть люди, которые продолжают сомневаться" в успехе контрнаступления, но Украина показала, что все ошибаются.
Прогнозы относительно шансов Украины в этой утечке не соответствуют действительности, подчеркнул этот чиновник. По его словам, "это вызывает подозрения" у Украины относительно того, насколько серьезно США поддерживают цели Киева по полному вытеснению российских оккупантов со своей территории.
По словам еще одного собеседника СМИ, имеющего контакты среди высокопоставленных лиц в Украине, такие настроения "широко распространены в украинском правительстве".
Администрация президента США сейчас работает над контролем ущерба, пишет СМИ, и в качестве примеров приводит разговор госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, в котором Блинкен подтвердил непоколебимую поддержку Украины США, а также встречу главы Пентагона Ллойда Остина с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, в ходе которой Остин тоже заверил Украину в поддержке США.
6 апреля The New York Times сообщила, что Пентагон расследует источник публикации в различных социальных сетях списка секретных американских военных документов, которые касаются ряда противников и союзников США. В слитых документах, в частности, отражены оперативные отчеты и оценки возможностей Вооруженных сил Украины по состоянию на 1 марта, графики поставок оружия, но там нет конкретных планов боевых действий, говорится в статье NYT. При этом собеседники СМИ подчеркивали, что часть документов выглядит достоверно, а часть данных – искажена.
По данным The Washington Post, среди слитых документов были и такие, которые содержат информацию о возможном военном сотрудничестве России с Турцией и Египтом.
В министерстве обороны США продолжают оценивать масштабы утечки, но уверены, что публичной стала "очень чувствительная, секретная" информация, рассказал помощник главы Пентагона Крис Мигер. Министр обороны США Ллойд Остин пообещал найти источник утечки секретных документов.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в слитых документах есть правдивая и ложная информация, при этом та, которая была правдивой, уже неактуальна. По его мнению, утечка была преднамеренной попыткой страны-агрессора России посеять раздор между союзниками Украины.
The Washington Post сообщила, что документы в сеть слил якобы сотрудник американской военной базы – "молодой харизматичный любитель оружия" опубликовал их на геймерском портале.
Остин 11 апреля заявлял, что у Украины много возможностей, которые необходимы для успеха в контрнаступлении. Директор ЦРУ Уильям Бернс в тот же день говорил, что прогресс Украины на поле боя определит перспективы дипломатии, поэтому "в ближайшие месяцы на карту поставлено очень многое".