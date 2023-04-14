Буданов: Россия – единственный бенефициар утечки данных Пентагона

Буданов дал этот комментарий вечером 12 апреля, отмечается в материале. Он подчеркнул, что в информационной войне такого рода "нет ничего нового".
"Россия является единственным бенефициаром этого", – сказал глава ГУР.
Он подтвердил, что обсуждал ситуацию со своими американскими коллегами вскоре после того, как стало известно об утечке.
"У нас есть связь с соответствующими службами в США – и буквально с первых часов мы начали разговаривать", – сказал Буданов.
Он отказался комментировать ряд скандальных данных из утечки, включая вероятность, что американские чиновники прослушивали внутренние украинские разговоры о нанесении ударов по целям в глубине России.
Нет "никакого риска", что эта история навредит отношениям между Украиной и США, убежден глава украинской разведки. Он также не ожидает значительного влияния утечки данных на ход войны.
"Если есть проблема, она будет решена. Если проблемы не будет – еще лучше. Это не сможет повлиять на реальные результаты наступательной операции", – добавил глава украинской разведки.
6 апреля The New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности. Пентагон расследует источник публикации.
В слитых документах, в частности, отражены оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии по состоянию на 1 марта, графики поставок оружия, говорится в статье NYT. При этом собеседники СМИ подчеркивали, что часть документов выглядит достоверно, а часть данных – искажена.
По данным The Washington Post, среди слитых документов были и такие, которые содержат информацию о возможном военном сотрудничестве России с Турцией и Египтом.
В министерстве обороны США продолжают оценивать масштабы утечки, но уверены, что публичной стала "очень чувствительная, секретная" информация, рассказали в Пентагоне. Министр обороны США Ллойд Остин пообещал найти источник утечки секретных документов.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в слитых документах есть правдивая и ложная информация, при этом та, которая была правдивой, уже неактуальна. По его мнению, утечка была преднамеренной попыткой России посеять раздор между союзниками Украины.
13 апреля The New York Times написала, что подозреваемый в сливе секретной информации – 21-летний военнослужащий разведывательного крыла Национальной воздушной гвардии штата Массачусетс Джек Тейшейра. В тот же день его задержало ФБР.