Буданов: Россия – единственный бенефициар утечки данных Пентагона

Буданов уверен, что ситуация с утечкой данных не навредит отношениям между Украиной и США Фото: EPA

Буданов дал этот комментарий вечером 12 апреля, отмечается в материале. Он подчеркнул, что в информационной войне такого рода "нет ничего нового".

"Россия является единственным бенефициаром этого", – сказал глава ГУР.

Он подтвердил, что обсуждал ситуацию со своими американскими коллегами вскоре после того, как стало известно об утечке.

"У нас есть связь с соответствующими службами в США – и буквально с первых часов мы начали разговаривать", – сказал Буданов.

Он отказался комментировать ряд скандальных данных из утечки, включая вероятность, что американские чиновники прослушивали внутренние украинские разговоры о нанесении ударов по целям в глубине России.

Нет "никакого риска", что эта история навредит отношениям между Украиной и США, убежден глава украинской разведки. Он также не ожидает значительного влияния утечки данных на ход войны.

"Если есть проблема, она будет решена. Если проблемы не будет – еще лучше. Это не сможет повлиять на реальные результаты наступательной операции", – добавил глава украинской разведки.