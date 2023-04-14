ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Буданов: Россия – единственный бенефициар утечки данных Пентагона

Буданов уверен, что ситуация с утечкой данных не навредит отношениям между Украиной и США
Буданов уверен, что ситуация с утечкой данных не навредит отношениям между Украиной и США
Фото: EPA

Россия больше всех выигрывает от масштабной утечки секретных документов Пентагона, подлинность которых пока не подтверждена. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью телеканалу ABC News, опубликованном 13 апреля.

Буданов дал этот комментарий вечером 12 апреля, отмечается в материале. Он подчеркнул, что в информационной войне такого рода "нет ничего нового".

"Россия является единственным бенефициаром этого", – сказал глава ГУР. 

Он подтвердил, что обсуждал ситуацию со своими американскими коллегами вскоре после того, как стало известно об утечке.

"У нас есть связь с соответствующими службами в США – и буквально с первых часов мы начали разговаривать", – сказал Буданов. 

Он отказался комментировать ряд скандальных данных из утечки, включая вероятность, что американские чиновники прослушивали внутренние украинские разговоры о нанесении ударов по целям в глубине России.

Нет "никакого риска", что эта история навредит отношениям между Украиной и США, убежден глава украинской разведки. Он также не ожидает значительного влияния утечки данных на ход войны.

"Если есть проблема, она будет решена. Если проблемы не будет – еще лучше. Это не сможет повлиять на реальные результаты наступательной операции", – добавил глава украинской разведки.

Контекст:

6 апреля The New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности. Пентагон расследует источник публикации.

В слитых документах, в частности, отражены оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии по состоянию на 1 марта, графики поставок оружия, говорится в статье NYT. При этом собеседники СМИ подчеркивали, что часть документов выглядит достоверно, а часть данных – искажена.

По данным The Washington Post, среди слитых документов были и такие, которые содержат информацию о возможном военном сотрудничестве России с Турцией и Египтом.

В министерстве обороны США продолжают оценивать масштабы утечки, но уверены, что публичной стала "очень чувствительная, секретная" информация, рассказали в Пентагоне. Министр обороны США Ллойд Остин пообещал найти источник утечки секретных документов.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в слитых документах есть правдивая и ложная информация, при этом та, которая была правдивой, уже неактуальна. По его мнению, утечка была преднамеренной попыткой России посеять раздор между союзниками Украины. 

13 апреля The New York Times написала, что подозреваемый в сливе секретной информации – 21-летний военнослужащий разведывательного крыла Национальной воздушной гвардии штата Массачусетс Джек Тейшейра. В тот же день его задержало ФБР.

Теги: Россия, США, война России против Украины, утечка данных, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов, контрнаступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Мишина села в позу лотоса перед камерой и показала себя с утра. Фото
Мишина села в позу лотоса перед камерой и показала себя с утра. Фото
Как посадить на своем огороде голубику, чтобы получить лучший результат
Как посадить на своем огороде голубику, чтобы получить лучший результат
Парный маникюр. Какой дизайн выбрали Ким Кардашян и ее дочь
Парный маникюр. Какой дизайн выбрали Ким Кардашян и ее дочь
  "Если ты маленький мальчик, иди лучше работать на завод". Wellboy после заявления экс-продюсера Триплова назвал шоу-бизнес "гнилью"
  "Если ты маленький мальчик, иди лучше работать на завод". Wellboy после заявления экс-продюсера Триплова назвал шоу-бизнес "гнилью"
Галина ГРИШИНА
"Все возвращается". Галкин обратился к хейтерам и объяснил, почему не опровергает ложь о себе
"Все возвращается". Галкин обратился к хейтерам и объяснил, почему не опровергает ложь о себе
Как украинские знаменитости выглядят без макияжа. Пять фото до и после
Как украинские знаменитости выглядят без макияжа. Пять фото до и после
Галина ГРИШИНА
"Эти паски всегда получаются непревзойденными!" Старинный рецепт праздничной выпечки с использованием моркови
"Эти паски всегда получаются непревзойденными!" Старинный рецепт праздничной выпечки с использованием моркови
"Действительно могут состарить". Модный эксперт рассказала, какие юбки нельзя носить женщинам старше 50 лет
"Действительно могут состарить". Модный эксперт рассказала, какие юбки нельзя носить женщинам старше 50 лет
Галина ГРИШИНА
  "Засыплет ягодами". Садовод рассказал, чем в апреле подкармливать малину для хорошего урожая и нового прироста
  "Засыплет ягодами". Садовод рассказал, чем в апреле подкармливать малину для хорошего урожая и нового прироста
Галина ГРИШИНА
38-летний Остапчук прокомментировал 16-летнюю разницу со своей девушкой: Она намного умнее, чем большинство женщин, которых я знал
38-летний Остапчук прокомментировал 16-летнюю разницу со своей девушкой: Она намного умнее, чем большинство женщин, которых я знал
Галина ГРИШИНА
Как не нужно садить картофель. Эксперт назвал пять ошибок, из-за которых можно остаться без урожая
Как не нужно садить картофель. Эксперт назвал пять ошибок, из-за которых можно остаться без урожая
Галина ГРИШИНА
Трендовый педикюр этой весны – ярко-красный. Пять фото для вдохновения
Трендовый педикюр этой весны – ярко-красный. Пять фото для вдохновения
Галина ГРИШИНА
38-летний Остапчук перестал скрывать 22-летнюю возлюбленную и выложил в сеть фото их поцелуя в лифте
38-летний Остапчук перестал скрывать 22-летнюю возлюбленную и выложил в сеть фото их поцелуя в лифте
Галина ГРИШИНА
В старой куртке и снова без Потапа. Каменских после жалоб на лишний вес вышла на пробежку
В старой куртке и снова без Потапа. Каменских после жалоб на лишний вес вышла на пробежку
Галина ГРИШИНА
Как выглядела Мишина до похудения. Фото до и после
Как выглядела Мишина до похудения. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Как выбрать свежее мясо, чтобы получился вкусный и ароматный шашлык
Как выбрать свежее мясо, чтобы получился вкусный и ароматный шашлык
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
45-летняя Камалия сообщила о разводе с 67-летним мужем после 20 лет брака и рассказала о конфликте с ним (143684)
2
"Мы не вместе". Журналисты обнародовали переписку с Каменских, в которой она обсуждает Потапа (66671)
3
Эту обувь не стоит носить женщинам старше 50 лет, если они хотят выглядеть моложе и элегантнее. Комментарий модного эксперта (65929)
4
Комаровский ответил, считает ли Зеленского хорошим отцом: Однозначно доминировала Лена. И продолжает решать (65381)
5
"Планируйте только две вещи". Саливанчук снялась в красном прозрачном бюстгальтере и рассказала о счастье (60654)
6
Самая лучшая глазурь для паски, которая не липнет к рукам и не крошится при нарезке. Рецепт из простых продуктов (47888)
7
49-летняя Клум в плавках показала объятия с 33-летним мужем. Фото (39878)
8
В старой куртке и снова без Потапа. Каменских после жалоб на лишний вес вышла на пробежку (37740)
 
 
 
 