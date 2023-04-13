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После утечки документов Пентагон сузил круг лиц, которые получают секретные сводки – СМИ

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Пентагон ограничивает круг получателей секретной информации
Пентагон ограничивает круг получателей секретной информации
Фото: depositphotos.com

После крупной утечки данных Пентагон начал ограничивать круг лиц, получающих строго засекреченные ежедневные разведывательные сводки. Об этом каналу CNN 13 апреля сообщили источники.

Некоторые официальные лица США, которые раньше ежедневно получали информационные материалы, перестали их получать в последние дни, говорят источники.

Объединенный штаб Пентагона, в состав которого входят самые высокопоставленные руководители министерства обороны, начал изучать свои списки рассылки сразу же после масштабной утечки.

Все списки адресов электронной почты были проверены, сказал CNN высокопоставленный представитель министерства обороны, и некоторые ограничения могут быть только временными. У всех в списках был надлежащий допуск, но не всем нужно получать эту информацию ежедневно, добавил чиновник.

Контекст:

6 апреля The New York Times сообщила, что Пентагон расследует источник публикации в различных социальных сетях списка секретных американских военных документов, которые касаются ряда противников и союзников США. В слитых документах, в частности, отражены оперативные отчеты и оценки возможностей Вооруженных сил Украины по состоянию на 1 марта, графики поставок оружия, но там нет конкретных планов боевых действий, говорится в статье NYT. При этом собеседники СМИ подчеркивали, что часть документов выглядит достоверно, а часть данных – искажена.

По данным The Washington Post, среди слитых документов были и такие, которые содержат информацию о возможном военном сотрудничестве России с Турцией и Египтом.

В министерстве обороны США продолжают оценивать масштабы утечки, но уверены, что публичной стала "очень чувствительная, секретная" информация, рассказал помощник главы Пентагона Крис Мигер. Министр обороны США Ллойд Остин пообещал найти источник утечки секретных документов.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в слитых документах есть правдивая и ложная информация, при этом та, которая была правдивой, уже неактуальна. По его мнению, утечка была преднамеренной попыткой страны-агрессора России посеять раздор между союзниками Украины. 

13 апреля The New York Times написала, что подозреваемый в сливе секретной информации – 21-летний военнослужащий разведывательного крыла Национальной воздушной гвардии штата Массачусетс Джек Тейшейра. В тот же день его задержало ФБР.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Пентагон, военные, чиновники, утечка данных
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