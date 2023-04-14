Украина не поделилась с США планом контрнаступления. Страна сомневалась в способности Вашингтона сохранить тайны – СМИ

По данным СМИ, Украина не считает, что утечка, которая произошла в США, нанесет серьезный ущерб будущим наступательным операциям сил обороны страны.
Ключевой причиной этого агентство назвало тот факт, что украинцы долгое время воздерживались от обмена наиболее чувствительной оперативной информацией, "сомневаясь в способности Вашингтона обеспечить сохранность их секретов".
Согласно статье, планами о предстоящем контрнаступлении Украина с США не поделилась: как пишет AP, на этой неделе украинские и американские официальные лица заявили, что только украинцы знают некоторые планы боевых действий и другую оперативную информацию, но не американцы.
Агентство цитирует замминистра обороны Украины Анну Маляр, которая сказала, что риск утечки самых важных вопросов при планировании операций минимален, так как эта информация известна очень узкому кругу лиц.
AP отметило, что после начала полномасштабной войны американские военные чиновники говорили о том, насколько тщательно украинское военно-политическое командование хранит свои тайны. Наиболее распространенной "жалобой" было то, что США "знали больше о военном положении России, чем Украины". Собеседники The New York Times в США тоже говорили, что "зачастую они лучше понимают военные планы России, чем Украины", так как украинские военные "тщательно оберегали" свои планы. Согласно статье NYT, обмен данными между Украиной и США активизировался осенью 2022 года.
Авторы статьи в AP также обратили внимание на слова главы украинского оборонного ведомства Алексея Резникова, который говорил, что в слитых документах есть правдивая и ложная информация, при этом та, которая была правдивой, уже не актуальна.
Резников подчеркивал – утечки информации были преднамеренной попыткой страны-агрессора России посеять раздор между союзниками Украины.
При этом украинские и американские чиновники, отвечая на вопросы, не повредит ли утечка отношениям США и Украины, заявили, что единство союзников является одной из самых жизненно важных военных потребностей Украины.
Секретность планов Украины на предстоящие наступательные действия по отражению российских войск остается не нарушенной, говорил 11 апреля глава Пентагона Ллойд Остин.
"У них есть отличный план, но только президент [Владимир] Зеленский и его руководство действительно знают все детали этого плана", – подчеркивал Остин.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии АР сказал, что утечки, касающиеся военных оценок, не содержат реальной оперативной информации и частично фальшивы.
По словам Подоляка, стратегия и тактика Украины разрабатываются военным командованием, и эта работа не пострадала напрямую. Он добавил, что "сценарии операций все еще находятся в разработке, потому что линия фронта гибкая и изменения вносятся каждый день".
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью телеканалу ABC News, опубликованном 13 апреля, выразил уверенность, что утечка данных из Пентагона "на реальные результаты наступательной операции повлиять не сможет".
6 апреля The New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности. Пентагон расследует источник публикации. В слитых документах, в частности, отражены оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии по состоянию на 1 марта, графики поставок оружия, говорится в статье NYT. При этом собеседники СМИ подчеркивали, что часть документов выглядит достоверно, а часть данных – искажена.
По данным The Washington Post, среди слитых документов были и такие, которые содержат информацию о возможном военном сотрудничестве России с Турцией и Египтом. В министерстве обороны США продолжают оценивать масштабы утечки, но уверены, что публичной стала "очень чувствительная, секретная" информация, рассказали в Пентагоне. Министр обороны США пообещал найти источник утечки секретных документов.
13 апреля The New York Times написала, что подозреваемый в сливе секретной информации – 21-летний военнослужащий разведывательного крыла Национальной воздушной гвардии штата Массачусетс Джек Тейшейра. В тот же день его задержало ФБР.
28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к возобновлению активной деоккупации. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Резников говорил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае, а в начале апреля сказал, что оно начнется "когда Генштаб решит, что время пришло". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предположил, что это может произойти летом.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью, вышедшем 5 апреля, что детали о контрнаступлении Украины знают "не более четырех-пяти человек на планете".