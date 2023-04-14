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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты могут заблокировать на ЗАЭС персонал станции – "Энергоатом"

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На ЗАЭС завезли много провизии и воды, отметили в НАЭК
На ЗАЭС завезли много провизии и воды, отметили в НАЭК
Фото: EPA

Российские оккупанты планируют блокировать персонал на временно захваченной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Об этом 14 апреля сообщается в Telegram НАЭК "Энергоатом".

Отмечается, что оккупанты готовятся к длительному содержанию в заложниках сотрудников ЗАЭС на фоне дефицита профессиональных атомщиков, необходимых для эксплуатации станции и ожидаемого контрнаступления Украины.

Так, на станцию уже завезли много провизии и воды.

Указывается, что после полномасштабного вторжения в феврале прошлого года российские войска около месяца не отпускали по домам персонал Чернобыльской АЭС, держа людей в заложниках вплоть до деоккупации Киевской области.

Контекст:

ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных в начале марта 2022 года и с тех пор работает под их контролем.

С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.

В сентябре на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, после чего на ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются.

Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что, пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

Теги: Россия, Украина, захват, оккупация, заложники, дефицит, Энергоатом, ЧАЭС, Энергодар, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление, ЗАЭС
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