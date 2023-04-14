Оккупанты могут заблокировать на ЗАЭС персонал станции – "Энергоатом"

На ЗАЭС завезли много провизии и воды, отметили в НАЭК Фото: EPA

Об этом 14 апреля сообщается в Telegram НАЭК "Энергоатом".

Отмечается, что оккупанты готовятся к длительному содержанию в заложниках сотрудников ЗАЭС на фоне дефицита профессиональных атомщиков, необходимых для эксплуатации станции и ожидаемого контрнаступления Украины.

Так, на станцию уже завезли много провизии и воды.

Указывается, что после полномасштабного вторжения в феврале прошлого года российские войска около месяца не отпускали по домам персонал Чернобыльской АЭС, держа людей в заложниках вплоть до деоккупации Киевской области.