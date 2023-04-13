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Возле машзала 4-го энергоблока на ЗАЭС взорвалась российская мина – СМИ

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Возле машзала 4-го энергоблока на ЗАЭС взорвалась российская мина – СМИ

Возле машинного зала 4-го энергоблока Запорожской атомной электростанции, временно оккупированной россиянами, раздался взрыв. Сами оккупанты заявили, что сдетонировала их мина, сообщает Telegram-канал "Енергодар" 13 апреля.

Звуки взрыва слышали украинские атомщики, продолжающие работать на ЗАЭС. Однако россияне пытались успокоить работников и быстро скрыть следы, чтобы этого не увидели эксперты МАГАТЭ, пишет канал.

"Крупнейший атомный объект Европы продолжает страдать от произвола российских военных и их приспешников, в то время как украинский персонал отчаянно пытается удержать ядерную и радиационную безопасность всего континента", – говорится в сообщении.

Контекст:

ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных в начале марта 2022 года и с тех пор работает под их контролем.

С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.

В сентябре на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, после чего на ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются.

Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что, пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: взрыв, Запорожская АЭС, война России против Украины, мины, российские оккупанты, ЗАЭС
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