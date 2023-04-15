Шмыгаль об утечке документов Пентагона: Ничто не повлияет и не изменит наши планы на контрнаступление

"Ничто не повлияет и не изменит наши планы на контрнаступление. Наша цель – победа, наша цель – освобождение украинских территорий в границах 1991 года… Мы уверены в том, что контрнаступление состоится уже в ближайшее время. Соединенные Штаты абсолютно нас поддерживают", – подчеркнул Шмыгаль.
Он отметил, что украинские власти нацелены на то, чтобы реализовать все свои планы и добиться победы над страной-агрессором РФ.
Глава Кабмина также сказал, что Украина и США "очень объединены" в своем взаимодействии.
"У нас нет никаких секретов от наших надежных стратегических партнеров", – добавил Шмыгаль, комментируя информацию СМИ о том, что Украина якобы скрывала от США свои планы по контрнаступлению.
6 апреля The New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности. Пентагон расследует источник публикации.
В слитых документах, в частности, отражены оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии по состоянию на 1 марта, графики поставок оружия, говорится в статье NYT. При этом собеседники СМИ подчеркивали, что часть документов выглядит достоверно, а часть данных – искажена.
По данным The Washington Post, среди слитых документов были и такие, которые содержат информацию о возможном военном сотрудничестве России с Турцией и Египтом.
В министерстве обороны США продолжают оценивать масштабы утечки, но уверены, что публичной стала "очень чувствительная, секретная" информация, рассказали в Пентагоне. Министр обороны США Ллойд Остин пообещал найти источник утечки секретных документов.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в слитых документах есть правдивая и ложная информация, при этом та, которая была правдивой, уже неактуальна. По его мнению, утечка была преднамеренной попыткой России посеять раздор между союзниками Украины.
13 апреля The New York Times написала, что подозреваемый в сливе секретной информации – 21-летний военнослужащий разведывательного крыла Национальной воздушной гвардии штата Массачусетс Джек Тейшейра. В тот же день его задержало ФБР.
14 апреля Тейшейре в суде Бостона предъявили обвинения по двум пунктам: несанкционированное хранение и передача информации о национальной обороне и несанкционированное удаление и хранение секретных документов или материалов.