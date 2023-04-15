Шмыгаль об утечке документов Пентагона: Ничто не повлияет и не изменит наши планы на контрнаступление

Шмыгаль: У нас нет никаких секретов от наших надежных стратегических партнеров Фото: ЕРА

"Ничто не повлияет и не изменит наши планы на контрнаступление. Наша цель – победа, наша цель – освобождение украинских территорий в границах 1991 года… Мы уверены в том, что контрнаступление состоится уже в ближайшее время. Соединенные Штаты абсолютно нас поддерживают", – подчеркнул Шмыгаль.

Он отметил, что украинские власти нацелены на то, чтобы реализовать все свои планы и добиться победы над страной-агрессором РФ.

Глава Кабмина также сказал, что Украина и США "очень объединены" в своем взаимодействии.

"У нас нет никаких секретов от наших надежных стратегических партнеров", – добавил Шмыгаль, комментируя информацию СМИ о том, что Украина якобы скрывала от США свои планы по контрнаступлению.