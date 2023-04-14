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Утечка документов Пентагона. Китай испытал гиперзвуковую ракету, способную уклониться от обороны США – СМИ

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The Washington Post считает, что КНР может использовать свои военные разработки для вторжения на Тайвань
The Washington Post считает, что КНР может использовать свои военные разработки для вторжения на Тайвань
Фото: depositphotos.com

25 февраля Китай провел испытания одной из своих передовых экспериментальных ракет – гиперзвукового планирующего летательного аппарата DF-27. Об этом говорится в слитых документах Пентагона, сообщило 10 апреля издание The Washington Post.

Как отмечает издание, у этой ракеты "высокая вероятность" проникновения в системы противоракетной обороны США. 

"DF-27 предназначен для повышения способности [Китая] удерживать под угрозой цели за пределами Второй цепи островов и обладает высокой вероятностью проникновения через противоракетную оборону США", – говорится в ежедневной сводке американской разведки, которую 13 апреля процитировала The Washington Post.

Также стало известно, что в прошлом году армия Китая развернула версии новой ракеты, способные атаковать наземные цели и корабли, отмечает газета.

В просочившемся документе говорится, что баллистическая ракета средней дальности летела 12 минут и пролетела 2100 км. Однако, согласно отчету министерства обороны США от 2021 года, дальность полета DF-27 составляет от 5 тыс. до 8 тыс. км, что означает, что она может поразить любую цель в Восточной или Юго-Восточной Азии и значительной части Тихого океана, включая Гуам.

В дополнение к увеличенной дальности, новая ракета обладает способностью "гиперзвукового скольжения", что означает, что она может маневрировать, уклоняясь от американских и союзнических противоракетных систем, и является более потенциальным "убийцей носителей", чем ее предшественники.

"Наиболее очевидным, хотя и не единственным, сценарием, в котором Пекин может найти этот потенциал полезным, будет попытка вторжения на Тайвань. Если американские корабли можно будет держать на расстоянии, а американские силы в Азии могут быть нацелены по желанию, любое вмешательство союзников в защиту Тайваня будет более трудным и дорогостоящим. Еще одним потенциально связанным с Тайванем откровением в просочившихся документах является то, что Китай впервые недавно использовал свой новый вертолетоносный десантный корабль в длительном развертывании", – добавили в издании.

Контекст:

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти Коммунистической партии Китая. Согласно официальной позиции КНР, остров считается одной из провинций Китая.

В 2022 году наблюдалась эскалация отношений между Тайванем и Китаем на фоне визитов на Тайвань американских чиновников, в частности тогдашнего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. В первой половине апреля в США совершила визит президент Тайваня Цай Инвэнь. Она встретилась со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти. Они договорились, что США будут продолжать поддерживать остров, в том числе оружием. 

В сентябре 2022 года США одобрили продажу Тайваню оружия на $1,1 млрд. Как сообщало Reuters, пакет включает 60 противокорабельных ракет и 100 ракет класса "воздух – воздух". Официальный представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэньюй тогда заявил, что продажа оружия "серьезно угрожает китайско-американским отношениям, а также миру и стабильности в Тайваньском проливе".

Джозеф Ву в интервью Sky News заявлял, что Китай, вероятно, вторгнется на Тайвань в 2027 году, когда Си Цзиньпин будет баллотироваться на четвертый срок в качестве председателя КНР.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Китай, армия, Вашингтон, Тайвань, КНР, документы, ракета, баллистическая ракета
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