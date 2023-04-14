Утечка документов Пентагона. Китай испытал гиперзвуковую ракету, способную уклониться от обороны США – СМИ

The Washington Post считает, что КНР может использовать свои военные разработки для вторжения на Тайвань Фото: depositphotos.com

Как отмечает издание, у этой ракеты "высокая вероятность" проникновения в системы противоракетной обороны США.

"DF-27 предназначен для повышения способности [Китая] удерживать под угрозой цели за пределами Второй цепи островов и обладает высокой вероятностью проникновения через противоракетную оборону США", – говорится в ежедневной сводке американской разведки, которую 13 апреля процитировала The Washington Post.

Также стало известно, что в прошлом году армия Китая развернула версии новой ракеты, способные атаковать наземные цели и корабли, отмечает газета.

В просочившемся документе говорится, что баллистическая ракета средней дальности летела 12 минут и пролетела 2100 км. Однако, согласно отчету министерства обороны США от 2021 года, дальность полета DF-27 составляет от 5 тыс. до 8 тыс. км, что означает, что она может поразить любую цель в Восточной или Юго-Восточной Азии и значительной части Тихого океана, включая Гуам.

В дополнение к увеличенной дальности, новая ракета обладает способностью "гиперзвукового скольжения", что означает, что она может маневрировать, уклоняясь от американских и союзнических противоракетных систем, и является более потенциальным "убийцей носителей", чем ее предшественники.

"Наиболее очевидным, хотя и не единственным, сценарием, в котором Пекин может найти этот потенциал полезным, будет попытка вторжения на Тайвань. Если американские корабли можно будет держать на расстоянии, а американские силы в Азии могут быть нацелены по желанию, любое вмешательство союзников в защиту Тайваня будет более трудным и дорогостоящим. Еще одним потенциально связанным с Тайванем откровением в просочившихся документах является то, что Китай впервые недавно использовал свой новый вертолетоносный десантный корабль в длительном развертывании", – добавили в издании.