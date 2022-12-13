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В США прошли успешные испытания ракеты, которая развила скорость, в пять раз превышающую скорость звука

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Запуск производился с бомбардировщика B-52H
Запуск производился с бомбардировщика B-52H
Фото: lockheedmartin.com

Военно-воздушные силы США и производитель оружия Lockheed Martin заявили о первых успешных испытаниях полного прототипа авиационного оружия быстрого реагирования AGM-183A или ARRW. Об этом 13 декабря пишет Тhe Drive.

По данным издания, беспилотная гиперзвуковая ракета-планер, которая несла боеголовку,  достигла скорости более 5 Маха (6125 км/ч), прежде чем поразить заданную цель. Это большое достижение для программы, первые летные испытания которой состоялись в 2021 году и были "омрачены трудностями", говорится в статье. 

Согласно пресс-релизу ВВС, опубликованному сегодня, испытания состоялись 9 декабря. Бомбардировщик B-52H запустил прототип ARRW у побережья Южной Калифорнии. Это первый случай, когда снаряд AGM-183A (AUR) был испытан в боевой стрельбе. 

"После отделения ARRW от самолета он достиг гиперзвуковой скорости, более чем в пять раз превышающей скорость звука, завершил траекторию полета и взорвался в районе аэродрома. Показания свидетельствуют, что все цели были достигнуты", – сообщили в американских ВВС.

Контекст:

Создание гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW (Air Launched Rapid Response Weapon) – один из важнейших оборонных проектов США, сообщает "Мілітарний". Ранее в ВВС США заявляли, что ARRW потребуется всего от 10 до 12 минут, чтобы поразить цели на расстоянии 1000 миль (1609 км).

Теги: вооружение, ВВС США, ракеты, гиперзвуковое оружие, запуск
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