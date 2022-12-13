В США прошли успешные испытания ракеты, которая развила скорость, в пять раз превышающую скорость звука

По данным издания, беспилотная гиперзвуковая ракета-планер, которая несла боеголовку, достигла скорости более 5 Маха (6125 км/ч), прежде чем поразить заданную цель. Это большое достижение для программы, первые летные испытания которой состоялись в 2021 году и были "омрачены трудностями", говорится в статье.

Согласно пресс-релизу ВВС, опубликованному сегодня, испытания состоялись 9 декабря. Бомбардировщик B-52H запустил прототип ARRW у побережья Южной Калифорнии. Это первый случай, когда снаряд AGM-183A (AUR) был испытан в боевой стрельбе.

"После отделения ARRW от самолета он достиг гиперзвуковой скорости, более чем в пять раз превышающей скорость звука, завершил траекторию полета и взорвался в районе аэродрома. Показания свидетельствуют, что все цели были достигнуты", – сообщили в американских ВВС.