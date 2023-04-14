Нацгвардейцу США Тейшейре выдвинули обвинения по делу об утечке секретных документов Пентагона

Он обвиняется по двум пунктам: несанкционированное хранение и передача информации о национальной обороне и несанкционированное удаление и хранение секретных документов или материалов.
"21-летний гвардеец ВВС из штата Массачусетс вошел в зал суда в коричневой рубашке и брюках, предоставленных в следственном изоляторе, а также в походных ботинках. Он вошел в комнату в кандалах, но ему сняли наручники до того, как он сел за стол адвокатов", – описывает CNN начало заседания.
Бостонский зал суда бы полностью заполнен, три человека представляли семью обвиняемого, в том числе его отец.
Следующее заседание судья Девид Хеннеси назначил на 19 апреля. До тех пор Тейшейра останется под стражей.
6 апреля The New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности. Пентагон расследует источник публикации.
В слитых документах, в частности, отражены оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии по состоянию на 1 марта, графики поставок оружия, говорится в статье NYT. При этом собеседники СМИ подчеркивали, что часть документов выглядит достоверно, а часть данных – искажена.
По данным The Washington Post, среди слитых документов были и такие, которые содержат информацию о возможном военном сотрудничестве России с Турцией и Египтом.
В министерстве обороны США продолжают оценивать масштабы утечки, но уверены, что публичной стала "очень чувствительная, секретная" информация, рассказали в Пентагоне. Министр обороны США Ллойд Остин пообещал найти источник утечки секретных документов.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в слитых документах есть правдивая и ложная информация, при этом та, которая была правдивой, уже неактуальна. По его мнению, утечка была преднамеренной попыткой России посеять раздор между союзниками Украины.
13 апреля The New York Times написала, что подозреваемый в сливе секретной информации – 21-летний военнослужащий разведывательного крыла Национальной воздушной гвардии штата Массачусетс Джек Тейшейра. В тот же день его задержало ФБР.