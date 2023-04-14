Нацгвардейцу США Тейшейре выдвинули обвинения по делу об утечке секретных документов Пентагона

Он обвиняется по двум пунктам: несанкционированное хранение и передача информации о национальной обороне и несанкционированное удаление и хранение секретных документов или материалов.

"21-летний гвардеец ВВС из штата Массачусетс вошел в зал суда в коричневой рубашке и брюках, предоставленных в следственном изоляторе, а также в походных ботинках. Он вошел в комнату в кандалах, но ему сняли наручники до того, как он сел за стол адвокатов", – описывает CNN начало заседания.

Бостонский зал суда бы полностью заполнен, три человека представляли семью обвиняемого, в том числе его отец.

Следующее заседание судья Девид Хеннеси назначил на 19 апреля. До тех пор Тейшейра останется под стражей.