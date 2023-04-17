ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Буданов: Россия перешла к стратегической оборонной операции. Очередная попытка наступления провалилась

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Буданов отметил, что российские войска обороняются по всей линии фронта, кроме Бахмута и Авдеевки
Буданов отметил, что российские войска обороняются по всей линии фронта, кроме Бахмута и Авдеевки
Фото: gur.gov.ua

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью изданию NV, опубликованном 17 апреля, заявил, что российские войска перешли к обороне по всей линии фронта, за исключением двух районов.

По его словам, "Россия перешла к стратегической оборонной операции", чтобы удержать временно оккупированные  территории, попытавшись сорвать украинскую операцию по их освобождению.

"31 марта 2023 года провалилась очередная попытка российского наступления, так называемого зимне-весеннего. Они должны были выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Опять же, это даже не пятая провалившаяся попытка. Наступательного потенциала для проведения стратегической наступательной операции у России по состоянию на данный момент нет. И в ближайшее время не будет", – заявил глава ГУР МО.

Буданов назвал два исключения – районы, где оккупанты пытаются атаковать. По его словам, россияне по-прежнему пытаются захватить Бахмут Донецкой области и совершить полуохват Авдеевки Донецкой области с северной стороны.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Буданов в начале марта предположил, что к концу весны 2023 года у России закончатся ресурсы для достижения военных целей в Украине. По его мнению, Украина и Россия стоят на пороге главного сражения этой весны.

Американский Институт исследования войны (ISW) 19 марта заявил, что российское "большое наступление", вероятно, приближается к "кульминации", не принеся РФ существенных достижений.

Анонсированное пропагандой "большое наступление" обернулось для России пшиком, заявил представитель ГУР МО Андрей Черняк в интервью "Укринформу", опубликованном 30 марта.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Донецкая область, Донбасс, оккупация, оборона, Авдеевка, армия РФ, страна-агрессор, российская агрессия, наступление, война России против Украины, Бахмут, ГУР Минобороны Украины, российские военные, Кирилл Буданов, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Если эту подкормку не сделать, можете даже не мечтать о больших размерах чеснока". Эксперт рассказал, чем в апреле удобрять чеснок
  "Если эту подкормку не сделать, можете даже не мечтать о больших размерах чеснока". Эксперт рассказал, чем в апреле удобрять чеснок
Галина ГРИШИНА
Винник после слухов о своем диагнозе удалил все посты в соцсетях. Фото
Винник после слухов о своем диагнозе удалил все посты в соцсетях. Фото
Галина ГРИШИНА
"Нет слов". Разочарованная блогер показала, какое платье ожидала получить для выпускного и какое ей прислали на самом деле. Видео
"Нет слов". Разочарованная блогер показала, какое платье ожидала получить для выпускного и какое ей прислали на самом деле. Видео
Галина ГРИШИНА
"Даже не спрашивай, чем это закончилось". Анатолий Анатолич объяснил, почему не стоит заниматься сексом в туалете самолета
"Даже не спрашивай, чем это закончилось". Анатолий Анатолич объяснил, почему не стоит заниматься сексом в туалете самолета
Галина ГРИШИНА
"Обжигающее селфи, которое заставляет пульс биться чаще". Фото 30-летней Гомес в обтягивающей майке без белья собрало 13 млн лайков
"Обжигающее селфи, которое заставляет пульс биться чаще". Фото 30-летней Гомес в обтягивающей майке без белья собрало 13 млн лайков
Галина ГРИШИНА
Трендовый маникюр, от которого Зеленская отказалась после начала войны. 10 самых ярких фото
Трендовый маникюр, от которого Зеленская отказалась после начала войны. 10 самых ярких фото
Галина ГРИШИНА
Сумская рассказала о разговоре накануне Пасхи с дочерью, проживающей в РФ
Сумская рассказала о разговоре накануне Пасхи с дочерью, проживающей в РФ
Скандал с Wellboy. Артист озвучил причины прекращения работы с продюсерским центром Papa music
Скандал с Wellboy. Артист озвучил причины прекращения работы с продюсерским центром Papa music
Галина ГРИШИНА
54-летняя "икона красоты" Энистон, чьи волосы "достойны зависти", рассказала, что делать женщинам в возрасте с сединой
54-летняя "икона красоты" Энистон, чьи волосы "достойны зависти", рассказала, что делать женщинам в возрасте с сединой
Галина ГРИШИНА
Ефросинина назвала продукты, которые исключила из своего рациона
Ефросинина назвала продукты, которые исключила из своего рациона
Галина ГРИШИНА
Винник спустя год после исчезновения впервые появился в сети
Винник спустя год после исчезновения впервые появился в сети
Галина ГРИШИНА
74-летняя Пугачева показала лицо вблизи. Фото
74-летняя Пугачева показала лицо вблизи. Фото
49-летняя Клум в ярком бикини легла на живот перед камерой
49-летняя Клум в ярком бикини легла на живот перед камерой
Бывший продюсер Ани Лорак Фалеса отреагировал на заявление экс-жены о том, что переехал в Россию. Он сообщил, где находится на самом деле
Бывший продюсер Ани Лорак Фалеса отреагировал на заявление экс-жены о том, что переехал в Россию. Он сообщил, где находится на самом деле
Галина ГРИШИНА
Когда нужно добавлять чеснок в плов и в каком виде
Когда нужно добавлять чеснок в плов и в каком виде
Мохито. Как дома приготовить безалкогольный коктейль всего из трех составляющих
Мохито. Как дома приготовить безалкогольный коктейль всего из трех составляющих
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Великобритания не дала визы украинским артистам. Организаторы тура обвинили британское правительство в лицемерии и заявили о €100 тыс. убытков (56330)
2
Пугачевой – 74 года. Самые яркие фото певицы и 46-летнего Галкина от момента их знакомства до переезда в Израиль (46992)
3
Винник спустя год после исчезновения впервые появился в сети (37009)
4
Как в апреле посадить лук, чтобы он не пошел в стрелки. Эксперт назвала пять простых действий, которые помогут собрать сочный урожай (27452)
5
Каменских объяснила, почему уже около года не публикует совместные фото с Потапом (23869)
6
Зеленская рассказала, что ее успокаивает, как часто сама моет посуду и куда девает старую косметику (22668)
7
Ефросинина назвала продукты, которые исключила из своего рациона (22618)
8
Продюсер "Голосу країни" Завадюк совершил каминг-аут и признался, что живет вместе с бойфрендом (17552)
 
 
 
 