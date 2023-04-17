Буданов: Россия перешла к стратегической оборонной операции. Очередная попытка наступления провалилась

По его словам, "Россия перешла к стратегической оборонной операции", чтобы удержать временно оккупированные территории, попытавшись сорвать украинскую операцию по их освобождению.
"31 марта 2023 года провалилась очередная попытка российского наступления, так называемого зимне-весеннего. Они должны были выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Опять же, это даже не пятая провалившаяся попытка. Наступательного потенциала для проведения стратегической наступательной операции у России по состоянию на данный момент нет. И в ближайшее время не будет", – заявил глава ГУР МО.
Буданов назвал два исключения – районы, где оккупанты пытаются атаковать. По его словам, россияне по-прежнему пытаются захватить Бахмут Донецкой области и совершить полуохват Авдеевки Донецкой области с северной стороны.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.
Буданов в начале марта предположил, что к концу весны 2023 года у России закончатся ресурсы для достижения военных целей в Украине. По его мнению, Украина и Россия стоят на пороге главного сражения этой весны.
Американский Институт исследования войны (ISW) 19 марта заявил, что российское "большое наступление", вероятно, приближается к "кульминации", не принеся РФ существенных достижений.
Анонсированное пропагандой "большое наступление" обернулось для России пшиком, заявил представитель ГУР МО Андрей Черняк в интервью "Укринформу", опубликованном 30 марта.