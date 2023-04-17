Буданов: Россия перешла к стратегической оборонной операции. Очередная попытка наступления провалилась

Буданов отметил, что российские войска обороняются по всей линии фронта, кроме Бахмута и Авдеевки Фото: gur.gov.ua

По его словам, "Россия перешла к стратегической оборонной операции", чтобы удержать временно оккупированные территории, попытавшись сорвать украинскую операцию по их освобождению.

"31 марта 2023 года провалилась очередная попытка российского наступления, так называемого зимне-весеннего. Они должны были выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Опять же, это даже не пятая провалившаяся попытка. Наступательного потенциала для проведения стратегической наступательной операции у России по состоянию на данный момент нет. И в ближайшее время не будет", – заявил глава ГУР МО.

Буданов назвал два исключения – районы, где оккупанты пытаются атаковать. По его словам, россияне по-прежнему пытаются захватить Бахмут Донецкой области и совершить полуохват Авдеевки Донецкой области с северной стороны.