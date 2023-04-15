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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты атаковали под Белогоровкой и Дибровой, пытаясь найти слабые места в обороне ВСУ – Луганская ОВА

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В Луганской области ВСУ отбивают атаки российских оккупантов и уничтожают их бронетехнику
В Луганской области ВСУ отбивают атаки российских оккупантов и уничтожают их бронетехнику
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (архив)

В Луганской области в районе Дибровы и Белогоровки Вооруженные силы Украины отбили вражеские атаки, сообщил 15 апреля в Telegram глава ОВА Артем Лысогор.

По его словам, российские оккупанты пытаются найти слабое место в украинской обороне, чтобы организовать прорыв, недалеко от Дибровы и Белогоровки. Отмечается, что за прошедшие сутки противник вновь попытался атаковать южнее Дибровы и недалеко от Белогоровки, ВСУ отбили атаки.

"Активные наступательные действия со стороны врага на нашем участке фронта продолжаются уже больше месяца. Оккупанты давят на силы обороны, пытаясь найти более или менее слабое место и организовать прорыв. Но это им так и не удалось сделать", – написал Лысогор.

В то же время, отметил глава ОВА, украинские военные максимально истощают противника, наносят россиянам существенные потери. Это дает время для качественной подготовки резервистов и накопления достаточного количества бронированной техники.

"Артиллерийским обстрелам со стороны врага подверглись Новоселовское, Стельмаховка, Невское и Белогоровка. Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов", – добавили в ОВА.

Лысогор сообщил также, что украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также станцию радиоэлектронной борьбы российских оккупантов.

Глава ОВА добавил, что россияне неоднократно заявляли о модернизации собственной армии, в частности, отказе от старой техники. Но сутки назад на луганском направлении были подбиты три вражеских БМП-2, а также БМП-1, давно снятые с вооружения и производства.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года оккупанты захватили почти всю Луганскую область. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказывал тогдашний глава ОВА Сергей Гайдай.

16 марта 2023 года Гайдай сообщил, что под контролем Украины находится до 5% территории Луганской области.

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