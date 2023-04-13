Оккупанты увеличили количество патрулей на захваченных территориях Луганской области, у людей отбирают телефоны – Генштаб ВСУ

Об этом 13 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"В отдельных населенных пунктах Троицкого района Луганской области российские оккупанты усиливают контрразведывательный режим из-за опасений утечки информации о дислокации их подразделений", – сказано в сообщении.

В частности, оккупанты увеличили количество патрулей, отметили в Генштабе.

"При обходе квартир у людей отбираются мобильные телефоны. Введен запрет на оставление населенных пунктов", – говорится в сообщении.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года оккупанты захватили почти всю Луганскую область. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказывал тогдашний глава ОВА Сергей Гайдай.

16 марта 2023 года Гайдай сообщил, что под контролем Украины находится до 5% территории Луганской области.