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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты увеличили количество патрулей на захваченных территориях Луганской области, у людей отбирают телефоны – Генштаб ВСУ

Оккупанты запретили выезд из отдельных населенных пунктов Троицкого района, отметили в Генштабе ВСУ
Оккупанты запретили выезд из отдельных населенных пунктов Троицкого района, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: EPA (иллюстративное)

Российские оккупанты усиливают контрразведывательный режим на временно захваченных территориях Луганской области.

Об этом 13 апреля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"В отдельных населенных пунктах Троицкого района Луганской области российские оккупанты усиливают контрразведывательный режим из-за опасений утечки информации о дислокации их подразделений", – сказано в сообщении.

В частности, оккупанты увеличили количество патрулей, отметили в Генштабе.

"При обходе квартир у людей отбираются мобильные телефоны. Введен запрет на оставление населенных пунктов", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02b4CQRgHnSvYWqoVLmtcshtaK3Abamq51TfgqJAERcuAJoNkHnvdqBLAiVJZXTHgbl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года оккупанты захватили почти всю Луганскую область. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказывал тогдашний глава ОВА Сергей Гайдай.

16 марта 2023 года Гайдай сообщил, что под контролем Украины находится до 5% территории Луганской области.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Генштаб ВСУ, оккупация, телефоны, запрет, Троицкое, война России против Украины, население, российские оккупанты
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