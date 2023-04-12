Оккупанты готовят к депортации более 2,7 тыс. детей из Луганской области – ОВА

В сообщении говорится, что оккупанты продолжают проводить медицинские осмотры детей, после которых определенное их количество исчезает.

Медики из России уже осмотрели более 94 тыс. мальчиков и девочек, о чем заявили сами оккупанты, говорится в сообщении. Разной степени патология "обнаружена" у 69,6% из них, что дает оккупантам повод для депортации, заявляют в ОВА.

Медосмотры проводят специалисты из Башкортостана, Татарстана, Брянской, Саратовской, Калужской, Воронежской и других областей РФ под видом "независимых экспертов".

В настоящее время выписаны направления на госпитализацию, которая обычно происходит в медучреждениях на территории России, 2726 детям, сообщают в ОВА.