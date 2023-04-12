ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты готовят к депортации более 2,7 тыс. детей из Луганской области – ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты готовят депортацию украинских детей под видом лечения, говорят в ОВА
Оккупанты готовят депортацию украинских детей под видом лечения, говорят в ОВА
Фото: depositphotos.com

На оккупированных территориях продолжается незаконная депортация украинских детей российскими оккупантами, для этого им ставят фальшивые медицинские диагнозы. Об этом заявляет Луганская областная военная администрация в Telegram 12 апреля.

В сообщении говорится, что оккупанты продолжают проводить медицинские осмотры детей, после которых определенное их количество исчезает.

Медики из России уже осмотрели более 94 тыс. мальчиков и девочек, о чем заявили сами оккупанты, говорится в сообщении. Разной степени патология "обнаружена" у 69,6% из них, что дает оккупантам повод для депортации, заявляют в ОВА.

Медосмотры проводят специалисты из Башкортостана, Татарстана, Брянской, Саратовской, Калужской, Воронежской и других областей РФ под видом "независимых экспертов".

В настоящее время выписаны направления на госпитализацию, которая обычно происходит в медучреждениях на территории России, 2726 детям, сообщают в ОВА.

Контекст:

По данным государственного портала "Дети войны", по состоянию на 12 апреля россияне депортировали из Украины 19 384 ребенка.

Детский омбудсмен Украины Дарья Герасимчук заявляла, что, поскольку часть территории Украины находится в оккупации и власти не имеют туда доступа, речь может идти о нескольких сотнях тысяч похищенных детей.

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Луганская область, депортация, дети, война России против Украины, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Wellboy сообщил о прекращении сотрудничества с продюсерской компанией
Wellboy сообщил о прекращении сотрудничества с продюсерской компанией
Галина ГРИШИНА
Эту обувь не стоит носить женщинам старше 50 лет, если они хотят выглядеть моложе и элегантнее. Комментарий модного эксперта
Эту обувь не стоит носить женщинам старше 50 лет, если они хотят выглядеть моложе и элегантнее. Комментарий модного эксперта
Галина ГРИШИНА
Принц Гарри поедет один. Названа причина, по которой жена герцога Сассекского Меган решила пропустить коронацию Чарльза III
Принц Гарри поедет один. Названа причина, по которой жена герцога Сассекского Меган решила пропустить коронацию Чарльза III
Галина ГРИШИНА
"Одобряет". Залужный сделал селфи в толстовке с логотипом волонтерской организации
"Одобряет". Залужный сделал селфи в толстовке с логотипом волонтерской организации
Галина ГРИШИНА
  Белковая глазурь для паски, которая после застывания не трескается и не липнет. Простой рецепт всего из трех ингредиентов
  Белковая глазурь для паски, которая после застывания не трескается и не липнет. Простой рецепт всего из трех ингредиентов
Галина ГРИШИНА
"Досадно, что прошло два года, а не додумались даже облагородить". В сети показали, как выглядит могила Чапкиса. Видео
"Досадно, что прошло два года, а не додумались даже облагородить". В сети показали, как выглядит могила Чапкиса. Видео
Галина ГРИШИНА
Комаровский ответил, считает ли Зеленского хорошим отцом: Однозначно доминировала Лена. И продолжает решать
Комаровский ответил, считает ли Зеленского хорошим отцом: Однозначно доминировала Лена. И продолжает решать
Галина ГРИШИНА
  Как собрать хороший урожай картофеля без прополки и окучивания. Назван эффективный и проверенный способ
  Как собрать хороший урожай картофеля без прополки и окучивания. Назван эффективный и проверенный способ
Галина ГРИШИНА
Чтобы долго не мариновать. Экспресс-метод, как сделать мясо мягким с помощью двух ингредиентов
Чтобы долго не мариновать. Экспресс-метод, как сделать мясо мягким с помощью двух ингредиентов
Мишина рассказала о романе с женатым мужчиной: Если осознанно идешь на это, должна понимать последствия
Мишина рассказала о романе с женатым мужчиной: Если осознанно идешь на это, должна понимать последствия
Галина ГРИШИНА
27-летняя Бех-Романчук в лосинах показала растяжку. Спортсменка продемонстрировала вид сзади
27-летняя Бех-Романчук в лосинах показала растяжку. Спортсменка продемонстрировала вид сзади
Сделайте это, чтобы выглядеть значительно моложе! Секретный прием в макияже глаз для женщин старше 50 лет
Сделайте это, чтобы выглядеть значительно моложе! Секретный прием в макияже глаз для женщин старше 50 лет
  Айран, много лука и специи. "Топовый" рецепт маринада для шашлыка
  Айран, много лука и специи. "Топовый" рецепт маринада для шашлыка
Галина ГРИШИНА
Запеченное мясо к праздничному столу на Пасху. Один из самых простых и лучших рецептов
Запеченное мясо к праздничному столу на Пасху. Один из самых простых и лучших рецептов
"Мы не вместе". Журналисты обнародовали переписку с Каменских, в которой она обсуждает Потапа
"Мы не вместе". Журналисты обнародовали переписку с Каменских, в которой она обсуждает Потапа
Галина ГРИШИНА
24-летняя Квиткова снялась в прозрачном платье с горящей спичкой во рту
24-летняя Квиткова снялась в прозрачном платье с горящей спичкой во рту
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как сложилась личная жизнь Dzidzio и Slavia спустя два года после расставания. Причины развода и правда о романе артиста с кумой Цибульской (64152) G
2
Модный эксперт назвала цвет, которого стоит избегать женщинам старше 50 лет (61734)
3
Профилактика монилиоза. Садовод рассказал, чем в апреле повторно обработать абрикосы, чтобы собрать хороший урожай (48453)
4
Как Яма оказался за границей в первые дни войны и что говорят о хореографе в украинском шоу-бизнесе (47991)
5
В белье, бикини и укороченном топе. 53-летняя Лопес в одном ролике показала себя 20 лет назад и сейчас. Видео (46175)
6
Мишина показала живот на зеркальном селфи-снимке. Фото (44054)
7
"Делаю то, что хочу". 56-летняя Холли Берри снялась топлес на балконе (41563)
8
49-летняя Клум снялась топлес. Фото (40467)
 
 
 
 