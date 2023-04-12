Оккупанты готовят к депортации более 2,7 тыс. детей из Луганской области – ОВА

В сообщении говорится, что оккупанты продолжают проводить медицинские осмотры детей, после которых определенное их количество исчезает.
Медики из России уже осмотрели более 94 тыс. мальчиков и девочек, о чем заявили сами оккупанты, говорится в сообщении. Разной степени патология "обнаружена" у 69,6% из них, что дает оккупантам повод для депортации, заявляют в ОВА.
Медосмотры проводят специалисты из Башкортостана, Татарстана, Брянской, Саратовской, Калужской, Воронежской и других областей РФ под видом "независимых экспертов".
В настоящее время выписаны направления на госпитализацию, которая обычно происходит в медучреждениях на территории России, 2726 детям, сообщают в ОВА.
По данным государственного портала "Дети войны", по состоянию на 12 апреля россияне депортировали из Украины 19 384 ребенка.
Детский омбудсмен Украины Дарья Герасимчук заявляла, что, поскольку часть территории Украины находится в оккупации и власти не имеют туда доступа, речь может идти о нескольких сотнях тысяч похищенных детей.
17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.