"Держат как заложников". Лубинец рассказал, как Россия не дает украинским детям вернуться домой

По словам Лубинца, 17-летний гражданин Украины Богдан Ермохин пытался самостоятельно покинуть территорию Российской Федерации и уехать на территорию Украины.
"У него есть родственники на территории Украины. Кроме того, он официально обратился к украинским властям. Мне известно, что он обращался не только ко мне, но и официально обратился еще к кому-то из украинской власти. Это указано в его обращении и в письме ко мне, указаны даже контакты российской семьи, где он проживал. Говорится, что они тоже поддерживают его попытки уехать с территории Российской Федерации. Потом у нас появляется информация с пресс-конференции Львовой-Беловой, которая является представителем [президента РФ Владимира] Путина по защите прав детей, и она сообщает, что этого мальчика задержали на границе, где он пытался якобы из-за принуждения украинских властей покинуть Российскую Федерацию. Притом что он ехал сам без сопровождения, никто на него не давил, это было желание самого ребенка", – рассказал он.
Лубинец подчеркнул, что Львова-Белова фактически признала совершение еще одного преступления – задержание гражданина Украины. После этого у украинских властей нет никакой коммуникации с мальчиком, сообщил он.
"Я это трактую как еще один яркий случай, как Российская Федерация относится к украинцам. Они будут делать все, что только они могут сделать, чтобы ни один украинский ребенок, даже если он самостоятельно показывает всем, что хочет уехать из страны-террористки, не уехал. Они все равно их держат как заложников", – сказал омбудсмен.
По данным государственного портала "Дети войны", по состоянию на 10 апреля из Украины оккупанты депортировали 19 384 ребенка. 361 ребенка Украина вернула домой.
Детский омбудсмен Украины Дарья Герасимчук заявляла, что, поскольку часть территории Украины находится в оккупации и власти не имеют туда доступа, речь может идти о нескольких сотнях тысяч похищенных детей.
17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.