"Держат как заложников". Лубинец рассказал, как Россия не дает украинским детям вернуться домой

По словам Лубинца, 17-летний гражданин Украины Богдан Ермохин пытался самостоятельно покинуть территорию Российской Федерации и уехать на территорию Украины.

"У него есть родственники на территории Украины. Кроме того, он официально обратился к украинским властям. Мне известно, что он обращался не только ко мне, но и официально обратился еще к кому-то из украинской власти. Это указано в его обращении и в письме ко мне, указаны даже контакты российской семьи, где он проживал. Говорится, что они тоже поддерживают его попытки уехать с территории Российской Федерации. Потом у нас появляется информация с пресс-конференции Львовой-Беловой, которая является представителем [президента РФ Владимира] Путина по защите прав детей, и она сообщает, что этого мальчика задержали на границе, где он пытался якобы из-за принуждения украинских властей покинуть Российскую Федерацию. Притом что он ехал сам без сопровождения, никто на него не давил, это было желание самого ребенка", – рассказал он.

Лубинец подчеркнул, что Львова-Белова фактически признала совершение еще одного преступления – задержание гражданина Украины. После этого у украинских властей нет никакой коммуникации с мальчиком, сообщил он.

"Я это трактую как еще один яркий случай, как Российская Федерация относится к украинцам. Они будут делать все, что только они могут сделать, чтобы ни один украинский ребенок, даже если он самостоятельно показывает всем, что хочет уехать из страны-террористки, не уехал. Они все равно их держат как заложников", – сказал омбудсмен.