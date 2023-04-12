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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне вывезли из Донецкой и Луганской областей более 100 тыс. детей – Центр национального сопротивления

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Оккупанты проводят так называемые медосмотры детей на захваченных территориях
Оккупанты проводят так называемые медосмотры детей на захваченных территориях
Фото: depositphotos.com

Российский оккупанты вывезли с захваченной территории Донецкой и Луганской областей более 100 тыс. детей. Об этом 12 апреля сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС), созданный Силами спецопераций ВСУ.

Захватчики проводят так называемые медосмотры и в случае выявления "патологий" детей вывозят.

Как сообщили в Центре сопротивления, "программу медицинского осмотра" проводят свезенные врачи. На "программу" РФ планирует потратить 1,4 млрд руб. (около 630 млн грн). После осмотра подавляющему большинству детей приписывают "лечение" в России, от которого родители не могут отказаться, поскольку тогда им угрожают отобрать родительские права.

"Так, с начала года в Донецкой области "осмотр" прошли 75 тыс. детей, 39 тыс. в результате были вывезены в РФ. В Луганской области "осмотрели" 94 тыс. и в 66 тыс. "обнаружили патологию", после чего вывезли", – сообщили в ЦНС.

Там отметили, что есть случаи, когда врачи требуют у родителей деньги, чтобы не "обнаруживать патологию".

Контекст:

В то же время, по данным государственного портала "Дети войны", по состоянию на 10 апреля из Украины оккупанты депортировали 19 384 ребенка. 361 ребенка Украина вернула домой.

Детский омбудсмен Украины Дарья Герасимчук заявляла, что поскольку часть территории Украины находится в оккупации и власти не имеют туда доступа, речь может идти о нескольких сотнях тысяч похищенных детей.

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.

Теги: Луганская область, Донецкая область, дети, российская агрессия, война России против Украины
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