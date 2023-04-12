Россияне вывезли из Донецкой и Луганской областей более 100 тыс. детей – Центр национального сопротивления

Захватчики проводят так называемые медосмотры и в случае выявления "патологий" детей вывозят.

Как сообщили в Центре сопротивления, "программу медицинского осмотра" проводят свезенные врачи. На "программу" РФ планирует потратить 1,4 млрд руб. (около 630 млн грн). После осмотра подавляющему большинству детей приписывают "лечение" в России, от которого родители не могут отказаться, поскольку тогда им угрожают отобрать родительские права.

"Так, с начала года в Донецкой области "осмотр" прошли 75 тыс. детей, 39 тыс. в результате были вывезены в РФ. В Луганской области "осмотрели" 94 тыс. и в 66 тыс. "обнаружили патологию", после чего вывезли", – сообщили в ЦНС.

Там отметили, что есть случаи, когда врачи требуют у родителей деньги, чтобы не "обнаруживать патологию".