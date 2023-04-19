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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Германия передала Украине второй ЗРК IRIS-Т. Резников заявил, что это повышает возможности борьбы с крылатыми ракетами РФ

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О доставке первой немецкой системы ПВО IRIS-T в Украину в Минобороны сообщили в октябре прошлого года
О доставке первой немецкой системы ПВО IRIS-T в Украину в Минобороны сообщили в октябре прошлого года
Фото: armyinform.com.ua

Германия передала Украине второй из четырех обещанных комплексов противовоздушной обороны IRIS-T.

Об этом 19 апреля сообщило издание Spiegel.

По данным СМИ, ФРГ поставила Украине IRIS-T и 16 ракет примерно 16 апреля.  

Как указывает Spiegel, оставшиеся две системы ПВО должны быть доставлены к началу 2024 года – они еще не произведены. Кроме того, Украина запросила дополнительные системы, написало немецкое издание.

Получение комплекса Украиной 19 апреля в Facebook подтвердил министр обороны Алексей Резников.

"Очередная установка IRIS-T, за которую мы благодарим немецких партнеров, повышает возможности борьбы с крылатыми ракетами [РФ]. IRIS, как и NASAMS, отлично себя зарекомендовали", – написал глава Минобороны Украины.

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/pfbid0MA1g5TDMXmwgLG9A6wVjbpf78CxNmaYvcvKsS97PDhSDAp1qGMZoYohhHWh5iun5l

Контекст:

11 октября 2022 года Резников объявил о доставке первой немецкой системы ПВО IRIS-T в Украину.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил 24 октября, что Германия в ближайшее время предоставит Украине еще три системы IRIS-T.

Теги: Германия, Украина, ФРГ, ПВО, военная помощь, Алексей Резников, Минобороны, война России против Украины, ракеты
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