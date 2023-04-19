Германия передала Украине второй ЗРК IRIS-Т. Резников заявил, что это повышает возможности борьбы с крылатыми ракетами РФ

О доставке первой немецкой системы ПВО IRIS-T в Украину в Минобороны сообщили в октябре прошлого года Фото: armyinform.com.ua

Об этом 19 апреля сообщило издание Spiegel.

По данным СМИ, ФРГ поставила Украине IRIS-T и 16 ракет примерно 16 апреля.

Как указывает Spiegel, оставшиеся две системы ПВО должны быть доставлены к началу 2024 года – они еще не произведены. Кроме того, Украина запросила дополнительные системы, написало немецкое издание.

Получение комплекса Украиной 19 апреля в Facebook подтвердил министр обороны Алексей Резников.

"Очередная установка IRIS-T, за которую мы благодарим немецких партнеров, повышает возможности борьбы с крылатыми ракетами [РФ]. IRIS, как и NASAMS, отлично себя зарекомендовали", – написал глава Минобороны Украины.