Германия передала Украине второй ЗРК IRIS-Т. Резников заявил, что это повышает возможности борьбы с крылатыми ракетами РФ

Об этом 19 апреля сообщило издание Spiegel.
По данным СМИ, ФРГ поставила Украине IRIS-T и 16 ракет примерно 16 апреля.
Как указывает Spiegel, оставшиеся две системы ПВО должны быть доставлены к началу 2024 года – они еще не произведены. Кроме того, Украина запросила дополнительные системы, написало немецкое издание.
Получение комплекса Украиной 19 апреля в Facebook подтвердил министр обороны Алексей Резников.
"Очередная установка IRIS-T, за которую мы благодарим немецких партнеров, повышает возможности борьбы с крылатыми ракетами [РФ]. IRIS, как и NASAMS, отлично себя зарекомендовали", – написал глава Минобороны Украины.
11 октября 2022 года Резников объявил о доставке первой немецкой системы ПВО IRIS-T в Украину.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил 24 октября, что Германия в ближайшее время предоставит Украине еще три системы IRIS-T.