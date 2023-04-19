Украина на "Рамштайне" будет просить о срочной помощи с ПВО – СМИ

Украина на "Рамштайне" 21 апреля потребует от союзников пополнить запасы боеприпасов для систем ПВО, отметили СМИ Фото: wikimedia.org (иллюстративное)

Об этом 19 апреля написала Financial Times со ссылкой на трех источников.

Отмечается, что украинская сторона потребует от союзников пополнить запасы боеприпасов для систем ПВО, которые сокращаются.

На Западе опасаются, что без надлежащей ПВО ожидаемое контрнаступление Украины в войне против РФ может сорваться.

Как указывает СМИ, Украине нужно больше ракет, способных сбивать российские истребители, которые ВСУ в большом количестве используют для противодействия беспилотникам и ракетам оккупантов.

По словам европейского чиновника, которого цитирует Financial Times, ПВО ближнего радиуса действия – "тема, которую украинцы поднимают все чаще". Если ВСУ используют все эти средства, это "откроет пространство для военно-воздушных сил" РФ, добавил он.

В начале года западная разведка предупреждала, что Россия накапливает истребители и ударные вертолеты вблизи линии фронта в Украине.

Критически важным элементом любого успешного наземного наступления является значительное воздушное прикрытие, подчеркнули военные эксперты.