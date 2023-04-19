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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина на "Рамштайне" будет просить о срочной помощи с ПВО – СМИ

Украина на "Рамштайне" 21 апреля потребует от союзников пополнить запасы боеприпасов для систем ПВО, отметили СМИ
Украина на "Рамштайне" 21 апреля потребует от союзников пополнить запасы боеприпасов для систем ПВО, отметили СМИ
Фото: wikimedia.org (иллюстративное)

Украина на встрече контактной группы по вопросам обороны Украины, которая состоится 21 апреля на авиабазе Рамштайн в Германии, будет просить о срочных поставках зенитно-ракетных комплексов.

Об этом 19 апреля написала Financial Times со ссылкой на трех источников.

Отмечается, что украинская сторона потребует от союзников пополнить запасы боеприпасов для систем ПВО, которые сокращаются.

На Западе опасаются, что без надлежащей ПВО ожидаемое контрнаступление Украины в войне против РФ может сорваться.

Как указывает СМИ, Украине нужно больше ракет, способных сбивать российские истребители, которые ВСУ в большом количестве используют для противодействия беспилотникам и ракетам оккупантов.

По словам европейского чиновника, которого цитирует Financial Times, ПВО ближнего радиуса действия – "тема, которую украинцы поднимают все чаще". Если ВСУ используют все эти средства, это "откроет пространство для военно-воздушных сил" РФ, добавил он.

В начале года западная разведка предупреждала, что Россия накапливает истребители и ударные вертолеты вблизи линии фронта в Украине.

Критически важным элементом любого успешного наземного наступления является значительное воздушное прикрытие, подчеркнули военные эксперты.

Контекст:

Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Глава Минобороны Алексей Резников после этой встречи заявил, что произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Последняя, 10-я, встреча контактной группы по вопросам обороны Украины прошла 15 марта в онлайн-формате. На заседании обсуждались боеприпасы для украинских воинов, артиллерия, танки и защита украинского неба, сказал после заседания президент Украины Владимир Зеленский.

Следующая встреча группы "Рамштайн" состоится 21 апреля. 17 апреля приоритеты встречи в годовщину "Рамштайна" обсудили Резников и глава Пентагона Ллойд Остин.

Теги: Россия, Украина, ПВО, военная помощь, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, ракеты, встреча, заседание, контактная группа Рамштайн, контрнаступление
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