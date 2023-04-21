Глава Пентагона: На 11-м "Рамштайне" мы сосредоточимся на трех ключевых сферах – ПВО, боеприпасы и средства обеспечения

Об этом 21 апреля во вступительной речи на 11-м заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в Германии заявил министр обороны США Ллойд Остин. Видеозапись опубликована в Twitter Reuters.

"Сегодня на заседании контактной группы мы сосредоточимся на трех ключевых сферах: противовоздушная оборона, боеприпасы и средства обеспечения, – сказал глава Пентагона. – Я также с нетерпением жду от генерала [Антонио] Агуто, командующего группой содействия безопасности в Украине, новой информации о нашей работе по наращиванию боевой бронетанковой мощи Украины. Мы также услышим обновленную информацию о нашем прогрессе в поддержке украинской техники в долгосрочной перспективе".

Остин отметил, что участники контактной группы по вопросам обороны Украины сделают так, чтобы Украина "имела все необходимое для свободной жизни".

"Мы все знаем, что стоит на кону. Более года Вооруженные силы Украины защищают свою страну и своих сограждан. Но они также защищали основной принцип, согласно которому автократы не могут просто так нападать на своих меньших соседей. А доблесть и мастерство украинских войск вдохновили весь мир. От битвы за Киев до освобождения Херсона – Украина снова и снова демонстрирует силу свободного народа, сражающегося за свои права. Украина будет продолжать сражаться так же храбро… Вместе мы будем защищать основанный на правилах международный порядок, который обеспечивает нашу безопасность. И вместе мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – заверил министр обороны США.