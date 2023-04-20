Залужный обсудил с главкомом сил НАТО в Европе приоритетные для Украины потребности в вооружении

О содержании беседы Залужный рассказал в Telegram.

"Накануне очередного заседания контактной группы по обороне в формате "Рамштайн" провел телефонный разговор с генералом Кристофером Каволи", – написал он.

Отмечается, что военные обсудили приоритетные для Украины направления вооружения, техники и боеприпасов.

"Проинформировал генерала Каволи об оперативной обстановке на фронте. Договорились в дальнейшем продолжать диалог и активно взаимодействовать. Благодарен за стойкую поддержку и помощь", – добавил Залужный.

Контекст:

Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Глава Минобороны Алексей Резников после этой встречи заявил, что произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Последняя, 10-я встреча контактной группы по вопросам обороны Украины прошла 15 марта в онлайн-формате. На заседании обсуждались боеприпасы для украинских воинов, артиллерия, танки и защита украинского неба, сказал после его проведения президент Украины Владимир Зеленский.

Следующая встреча группы "Рамштайн" состоится 21 апреля. 17 апреля приоритеты встречи в годовщину "Рамштайна" обсудили Резников и глава Пентагона Ллойд Остин.