Если Россия победит Украину, Запад тоже не устоит – глава армии НАТО в Европе

По его словам, "грубое, неспровоцированное вторжение" РФ в Украину изменило правила и перевернуло представления Запада о безопасности и о мире.
"Мы должны продолжать поддерживать возможности украинцев, чтобы они победили. Россия не может выйти из этой войны с победой, наше будущее просто не выдержит этого", – сказал Каволи.
Он отметил сплоченность, которую демонстрирует Альянс с момента полномасштабной агрессии РФ в Украине.
"Союзники и партнеры активизировались ради защиты ценностей свободы и демократии, они поставили интересы Украины даже выше своих интересов", – заявил генерал.
Он добавил, что на фоне российской агрессии НАТО значительно нарастило военную структуру на восточном фланге.
"Сейчас под моим командованием более 40 тыс. военных, и еще 200 тыс. готовы присоединиться, если мы будем в них нуждаться. У нас есть почти 100 самолетов, которые патрулируют воздушное пространство сейчас, и около 100 судов, которые контролируют ситуацию на воде”, – перечислил главнокомандующий силами НАТО в Европе.
29 марта Каволи провел телефонный разговор с Главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. Речь шла о поставках вооружения, техники и боеприпасов, необходимых ВСУ для контрнаступления. "Поблагодарил партнеров за подготовку украинских военных и другую важную помощь. Договорились и дальше активно взаимодействовать. Украине нужна победа", – написал украинский главком в Facebook.
Президент Украины Владимир Зеленский 25 марта заявил, что Украине нужна дополнительная военная поддержка – в частности, ВСУ необходимы боеприпасы и истребители. Глава государства добавил, что без достаточного уровня вооружения Украина не будет отправлять своих военнослужащих в контрнаступление.