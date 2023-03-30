Если Россия победит Украину, Запад тоже не устоит – глава армии НАТО в Европе

По его словам, "грубое, неспровоцированное вторжение" РФ в Украину изменило правила и перевернуло представления Запада о безопасности и о мире.

"Мы должны продолжать поддерживать возможности украинцев, чтобы они победили. Россия не может выйти из этой войны с победой, наше будущее просто не выдержит этого", – сказал Каволи.

Он отметил сплоченность, которую демонстрирует Альянс с момента полномасштабной агрессии РФ в Украине.

"Союзники и партнеры активизировались ради защиты ценностей свободы и демократии, они поставили интересы Украины даже выше своих интересов", – заявил генерал.

Он добавил, что на фоне российской агрессии НАТО значительно нарастило военную структуру на восточном фланге.

"Сейчас под моим командованием более 40 тыс. военных, и еще 200 тыс. готовы присоединиться, если мы будем в них нуждаться. У нас есть почти 100 самолетов, которые патрулируют воздушное пространство сейчас, и около 100 судов, которые контролируют ситуацию на воде”, – перечислил главнокомандующий силами НАТО в Европе.