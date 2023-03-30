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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Если Россия победит Украину, Запад тоже не устоит – глава армии НАТО в Европе

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Союзники не должны допустить российского успеха, заявил Каволи
Союзники не должны допустить российского успеха, заявил Каволи
Фото: ЕРА

НАТО и другие союзники должны продолжить поддержку Украины и не допустить победы России. Об этом командующий Объединенными вооруженными силами Альянса в Европе генерал Кристофер Каволи сказал 29 марта во время выступления в Берлине по случаю 75-й годовщины "Плана Маршалла", сообщает "Голос Америки".

По его словам, "грубое, неспровоцированное вторжение" РФ в Украину изменило правила и перевернуло представления Запада о безопасности и о мире.

"Мы должны продолжать поддерживать возможности украинцев, чтобы они победили. Россия не может выйти из этой войны с победой, наше будущее просто не выдержит этого", – сказал Каволи.

Он отметил сплоченность, которую демонстрирует Альянс с момента полномасштабной агрессии РФ в Украине.

"Союзники и партнеры активизировались ради защиты ценностей свободы и демократии, они поставили интересы Украины даже выше своих интересов", – заявил генерал.

Он добавил, что на фоне российской агрессии НАТО значительно нарастило военную структуру на восточном фланге.

"Сейчас под моим командованием  более 40 тыс. военных, и еще 200 тыс. готовы присоединиться, если мы будем в них нуждаться. У нас есть почти 100 самолетов, которые патрулируют воздушное пространство сейчас, и около 100 судов, которые контролируют ситуацию на воде”, – перечислил главнокомандующий силами НАТО в Европе.

Контекст:

29 марта Каволи провел телефонный разговор с Главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. Речь шла о поставках вооружения, техники и боеприпасов, необходимых ВСУ для контрнаступления. "Поблагодарил партнеров за подготовку украинских военных и другую важную помощь. Договорились и дальше активно взаимодействовать. Украине нужна победа", – написал украинский главком в Facebook. 

Президент Украины Владимир Зеленский 25 марта заявил, что Украине нужна дополнительная военная поддержка – в частности, ВСУ необходимы боеприпасы и истребители. Глава государства добавил, что без достаточного уровня вооружения Украина не будет отправлять своих военнослужащих в контрнаступление.

Теги: НАТО, военная помощь, Европа, российская агрессия, война России против Украины, Кристофер Каволи
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