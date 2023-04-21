ГОРДОН
 
 
МИР

На полях "Рамштайна" состоялась встреча "танковой коалиции", подписан протокол о намерениях создать в Польше Центр техобслуживания Leopard 2 – Резников

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Резников (по центру) выразил благодарность Писториусу и Блащаку за их "непоколебимую поддержку Украины"
Резников (по центру) выразил благодарность Писториусу и Блащаку за их "непоколебимую поддержку Украины"
Фото: Oleksii Reznikov / Twitter

Министры обороны Украины, Польши и ФРГ – Алексей Резников, Мариуш Блащак и Борис Писториус – 21 апреля на полях заседания контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" подписали протокол о намерениях по созданию в Польше Центра технического обслуживания и сервиса украинских танков Leopard 2.

Об этом Резников проинформировал в Twitter.

"Состоялась встреча "танковой коалиции". Я благодарен своим немецким и польским коллегам Борису Писториусу и Мариушу Блащаку за их непоколебимую поддержку Украины, – написал глава Минобороны Украины. – Сегодня мы подписали протокол о намерениях по созданию в Польше Центра технического обслуживания и сервиса для украинских основных боевых танков Leopard 2. Это будет способствовать укреплению нашего сотрудничества и возможностей украинских защитников".

По словам Резникова, сформированный совместными усилиями "бронированный кулак" "остановит агрессию террористического режима против Европы и всего свободного мира".

"Украинские солдаты умело защищают свою страну. Современные западные технологии приведут к поражению Москвы. Чем быстрее это произойдет, тем быстрее наступит мир", – подчеркнул министр.

Сегодня проходит 11-я встреча в формате "Рамштайн". Ключевыми вопросами на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины станут ПВО, боеприпасы и средства обеспечения, отмечал глава Пентагона Ллойд Остин. В общей сложности члены контактной группы предоставили Украине военной помощи более чем на $55 млрд, указал он.

Резников говорил перед началом встречи, что приоритетами Украины на 11-м заседании "Рамштайна" являются ПВО, боеприпасы и поддержка бронетехники.

Контекст:

Западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии. По информации Остина, девять стран передадут Украине более 150 танков Leopard разных модификаций. Часть из них уже прибыла в Украину. В частности, танки Украине передали Германия и Польша.

Кроме Leopard, Украина получила танки Challenger 2 от Великобритании. Также планируются поставки 31 танка Abrams от США.

Теги: Германия, Украина, Польша, танки, ФРГ, Алексей Резников, коалиция, бронетехника, война России против Украины, Борис Писториус, Мариуш Блащак, встреча, заседание, контактная группа Рамштайн, Leopard
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
55-летний Шрайбер в третий раз станет отцом – СМИ сообщили, что его 31-летняя избранница беременна первенцем
55-летний Шрайбер в третий раз станет отцом – СМИ сообщили, что его 31-летняя избранница беременна первенцем
Галина ГРИШИНА
На фронте погиб артист балета Одесской оперы Янчишен, который в первые дни войны отправился добровольцем в ВСУ
На фронте погиб артист балета Одесской оперы Янчишен, который в первые дни войны отправился добровольцем в ВСУ
Галина ГРИШИНА
Соблюдайте эти четыре правила, и растопленный шоколад получится нежным и без комков. Простые лайфхаки от опытного эксперта
Соблюдайте эти четыре правила, и растопленный шоколад получится нежным и без комков. Простые лайфхаки от опытного эксперта
Галина ГРИШИНА
"Обычный лицемер". Блогер Рамина Эсхакзай объяснила, почему не хочет записывать интервью с Клопотенко
"Обычный лицемер". Блогер Рамина Эсхакзай объяснила, почему не хочет записывать интервью с Клопотенко
Галина ГРИШИНА
Ратаковски снялась в трендовом платье-сетке поверх бикини на завязках. Фото
Ратаковски снялась в трендовом платье-сетке поверх бикини на завязках. Фото
Семья черных медведей внезапно появилась на съемках в лесу с участием Берри. Актриса успела снять животных и выложила ролик в сеть
Семья черных медведей внезапно появилась на съемках в лесу с участием Берри. Актриса успела снять животных и выложила ролик в сеть
Галина ГРИШИНА
Сделайте в апреле этот сезонный салат из редиски и "хрустите в удовольствие". Рецепт простого блюда всего из трех основных составляющих
Сделайте в апреле этот сезонный салат из редиски и "хрустите в удовольствие". Рецепт простого блюда всего из трех основных составляющих
Галина ГРИШИНА
Очень эффективно! Посадите эти растения рядом с картофелем, чтобы отпугнуть колорадских жуков
Очень эффективно! Посадите эти растения рядом с картофелем, чтобы отпугнуть колорадских жуков
Как выглядит французский маникюр с разными тонами основы. Фото
Как выглядит французский маникюр с разными тонами основы. Фото
"Раньше очень стеснялась". Мишина впервые показала растяжки внизу живота
"Раньше очень стеснялась". Мишина впервые показала растяжки внизу живота
Болдуин не оправдан по делу о гибели оператора, несмотря на запланированное снятие обвинений – заявление прокуратуры
Болдуин не оправдан по делу о гибели оператора, несмотря на запланированное снятие обвинений – заявление прокуратуры
Галина ГРИШИНА
Моль исчезнет! Легкий способ очистить кухню от вредителя
Моль исчезнет! Легкий способ очистить кухню от вредителя
22-летняя дочь Веры Брежневой снялась топлес
22-летняя дочь Веры Брежневой снялась топлес
"Цветочек родился". Кацурин показал, как поздравил Дорофееву в постели
"Цветочек родился". Кацурин показал, как поздравил Дорофееву в постели
Полезный и сытный завтрак. Каша по-шотландски
Полезный и сытный завтрак. Каша по-шотландски
"Женская красота имеет особую природу". Боржемская без нижнего белья снялась в облегающем платье с прорезями
"Женская красота имеет особую природу". Боржемская без нижнего белья снялась в облегающем платье с прорезями
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Оставьте это возле муравейника, чтобы навсегда избавиться от муравьев на участке. Рецепт эффективного средства для защиты урожая (100053)
2
Эти четыре стрижки "мгновенно старят женщин за 40". Стилист объяснила, почему от них нужно отказаться, чтобы выглядеть стильно и молодо (79089)
3
Кунаки после расставания с Касселем снялась на пляже и рассказала, кто ее фотографировал (67954)
4
63-летний Ярославский расстался с 35-летней женой. Она сделала заявление (66970)
5
"Она должна получить лучшее образование в мире, и мы для этого зарабатываем деньги". Ефросинина рассказала, где учится ее 19-летняя дочь (58817)
6
Мишина выложила в сеть новые снимки топлес (53773)
7
Данилко и его команда из-за новых правил выезда артистов за границу не смогли отправиться на гастроли в США. Он сделал заявление (51384)
8
Если рядом будут эти культуры, "вкусных и сочных корнеплодов не дождетесь". Что посеять рядом со свеклой, чтобы был хороший урожай (48378)
 
 
 
 