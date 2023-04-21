На полях "Рамштайна" состоялась встреча "танковой коалиции", подписан протокол о намерениях создать в Польше Центр техобслуживания Leopard 2 – Резников

Об этом Резников проинформировал в Twitter.
"Состоялась встреча "танковой коалиции". Я благодарен своим немецким и польским коллегам Борису Писториусу и Мариушу Блащаку за их непоколебимую поддержку Украины, – написал глава Минобороны Украины. – Сегодня мы подписали протокол о намерениях по созданию в Польше Центра технического обслуживания и сервиса для украинских основных боевых танков Leopard 2. Это будет способствовать укреплению нашего сотрудничества и возможностей украинских защитников".
По словам Резникова, сформированный совместными усилиями "бронированный кулак" "остановит агрессию террористического режима против Европы и всего свободного мира".
"Украинские солдаты умело защищают свою страну. Современные западные технологии приведут к поражению Москвы. Чем быстрее это произойдет, тем быстрее наступит мир", – подчеркнул министр.
A "tank coalition" meeting was held.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 21, 2023
I am grateful to my German and Polish colleagues, Boris #Pistorius and @mblaszczak, for their unwavering support for Ukraine.
Today, we signed the Letter of Intent for establishment of a Maintenance and Service Center in Poland for Leopard 2… pic.twitter.com/hrFrrUvN9m
Сегодня проходит 11-я встреча в формате "Рамштайн". Ключевыми вопросами на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины станут ПВО, боеприпасы и средства обеспечения, отмечал глава Пентагона Ллойд Остин. В общей сложности члены контактной группы предоставили Украине военной помощи более чем на $55 млрд, указал он.
Резников говорил перед началом встречи, что приоритетами Украины на 11-м заседании "Рамштайна" являются ПВО, боеприпасы и поддержка бронетехники.
Западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии. По информации Остина, девять стран передадут Украине более 150 танков Leopard разных модификаций. Часть из них уже прибыла в Украину. В частности, танки Украине передали Германия и Польша.
Кроме Leopard, Украина получила танки Challenger 2 от Великобритании. Также планируются поставки 31 танка Abrams от США.