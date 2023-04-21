На полях "Рамштайна" состоялась встреча "танковой коалиции", подписан протокол о намерениях создать в Польше Центр техобслуживания Leopard 2 – Резников

Резников (по центру) выразил благодарность Писториусу и Блащаку за их "непоколебимую поддержку Украины" Фото: Oleksii Reznikov / Twitter

Об этом Резников проинформировал в Twitter.

"Состоялась встреча "танковой коалиции". Я благодарен своим немецким и польским коллегам Борису Писториусу и Мариушу Блащаку за их непоколебимую поддержку Украины, – написал глава Минобороны Украины. – Сегодня мы подписали протокол о намерениях по созданию в Польше Центра технического обслуживания и сервиса для украинских основных боевых танков Leopard 2. Это будет способствовать укреплению нашего сотрудничества и возможностей украинских защитников".

По словам Резникова, сформированный совместными усилиями "бронированный кулак" "остановит агрессию террористического режима против Европы и всего свободного мира".

"Украинские солдаты умело защищают свою страну. Современные западные технологии приведут к поражению Москвы. Чем быстрее это произойдет, тем быстрее наступит мир", – подчеркнул министр.

A "tank coalition" meeting was held.



I am grateful to my German and Polish colleagues, Boris #Pistorius and @mblaszczak, for their unwavering support for Ukraine.

Today, we signed the Letter of Intent for establishment of a Maintenance and Service Center in Poland for Leopard 2… pic.twitter.com/hrFrrUvN9m — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 21, 2023

Сегодня проходит 11-я встреча в формате "Рамштайн". Ключевыми вопросами на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины станут ПВО, боеприпасы и средства обеспечения, отмечал глава Пентагона Ллойд Остин. В общей сложности члены контактной группы предоставили Украине военной помощи более чем на $55 млрд, указал он.

Резников говорил перед началом встречи, что приоритетами Украины на 11-м заседании "Рамштайна" являются ПВО, боеприпасы и поддержка бронетехники.