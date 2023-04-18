Канада уже передала Украине восемь танков Leopard 2 – Генштаб ВСУ

Об этом 18 апреля в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.
"Танки Leopard 2 были загружены и транспортированы самолетом CC-177 Globemaster III Королевских воздушных сил Канады в рамках операции UNIFIER, – сказано в сообщении. – Канада уже передала Украине восемь танков в рамках военной помощи. ВСУ благодарны за поддержку и помощь Канаде!"
Министр обороны Канады Анита Ананд сообщала 14 апреля, что все восемь боевых танков Leopard 2, обещанные Канадой для Украины, уже находятся в Польше.
Западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии. По информации главы Пентагона Ллойда Остина, девять стран передадут Украине более 150 танков Leopard. Часть из них уже прибыла в Украину.
Кроме Leopard, Украина получит танки Challenger 2 от Великобритании и танки Abrams от США.