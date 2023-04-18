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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Канада уже передала Украине восемь танков Leopard 2 – Генштаб ВСУ

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Танки Leopard 2 были загружены и транспортированы самолетом CC-177 Globemaster III Королевских воздушных сил Канады, отметили в Генштабе ВСУ
Танки Leopard 2 были загружены и транспортированы самолетом CC-177 Globemaster III Королевских воздушных сил Канады, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: RCAF Operations / Twitter

Канада в рамках военной помощи уже передала Украине восемь немецких танков Leopard 2.

Об этом 18 апреля в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

"Танки Leopard 2 были загружены и транспортированы самолетом CC-177 Globemaster III Королевских воздушных сил Канады в рамках операции UNIFIER, – сказано в сообщении. – Канада уже передала Украине восемь танков в рамках военной помощи. ВСУ благодарны за поддержку и помощь Канаде!"

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02Wg4uFUrqAjBMuX7S6QirPBGDoTkbbZuWKrVqU9RhsAvmdyhdrpJrqstGqenCQQksl

Министр обороны Канады Анита Ананд сообщала 14 апреля, что все восемь боевых танков Leopard 2, обещанные Канадой для Украины, уже находятся в Польше.

Контекст:

Западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии. По информации главы Пентагона Ллойда Остина, девять стран передадут Украине более 150 танков Leopard. Часть из них уже прибыла в Украину.

Кроме Leopard, Украина получит танки Challenger 2 от Великобритании и танки Abrams от США.

Теги: Украина, Канада, самолет, Генштаб ВСУ, танки, военная помощь, война России против Украины, UNIFIER, Leopard
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