Канада уже передала Украине восемь танков Leopard 2 – Генштаб ВСУ

Танки Leopard 2 были загружены и транспортированы самолетом CC-177 Globemaster III Королевских воздушных сил Канады, отметили в Генштабе ВСУ Фото: RCAF Operations / Twitter

Об этом 18 апреля в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

"Танки Leopard 2 были загружены и транспортированы самолетом CC-177 Globemaster III Королевских воздушных сил Канады в рамках операции UNIFIER, – сказано в сообщении. – Канада уже передала Украине восемь танков в рамках военной помощи. ВСУ благодарны за поддержку и помощь Канаде!"

Министр обороны Канады Анита Ананд сообщала 14 апреля, что все восемь боевых танков Leopard 2, обещанные Канадой для Украины, уже находятся в Польше.