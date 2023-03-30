Замминистра обороны Украины приехал к украинским военным в Польше и проехался на танке Leopard 2

Павлюк побывал на полигонах, где идет интенсивное обучение украинских танкистов и пехотинцев, и отметил "чрезвычайную мотивацию украинских защитников осваивать новейшее оружие образцов НАТО".

Он также лично опробовал современный танк немецкого производства Leopard 2.

Фото: mil.gov.ua

"Сила, мощность, ход и высокий уровень защиты от поражения. Этот танк действительно вдохновляет. Так говорят и наши воины, получающие знания и навыки по управлению им", – поделился своими впечатлениями первый замминистра.

Он выразил уверенность, что украинские военные будут эффективно применять это западное оружие в будущих битвах и Leopard приблизит победу Украины над оккупантом.

Павлюк и представители украинской делегации осмотрели учебные места, тренажерные классы теории и практики, образцы вооружения стран НАТО, пообщались с украинскими воинами и зарубежными инструкторами.

Первый заместитель министра обороны вручил награды руководителям тренировочных курсов и поблагодарил за работу.