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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Замминистра обороны Украины приехал к украинским военным в Польше и проехался на танке Leopard 2

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Павлюк (справа) уверен, что Leopard приблизит победу Украины над оккупантами
Павлюк (справа) уверен, что Leopard приблизит победу Украины над оккупантами
Фото: mil.gov.ua

Первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк ознакомился с обучением и тренировками украинских военных в Польше. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Павлюк побывал на полигонах, где идет интенсивное обучение украинских танкистов и пехотинцев, и отметил "чрезвычайную мотивацию украинских защитников осваивать новейшее оружие образцов НАТО".

Он также лично опробовал современный танк немецкого производства Leopard 2.

Фото: mil.gov.ua
Фото: mil.gov.ua

"Сила, мощность, ход и высокий уровень защиты от поражения. Этот танк действительно вдохновляет. Так говорят и наши воины, получающие знания и навыки по управлению им", – поделился своими впечатлениями первый замминистра.

Он выразил уверенность, что украинские военные будут эффективно применять это западное оружие в будущих битвах и Leopard приблизит победу Украины над оккупантом.

Павлюк и представители украинской делегации осмотрели учебные места, тренажерные классы теории и практики, образцы вооружения стран НАТО, пообщались с украинскими воинами и зарубежными инструкторами.

Первый заместитель министра обороны вручил награды руководителям тренировочных курсов и поблагодарил за работу.

Контекст:

В конце января 2023 года правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2 и разрешило другим странам их реэкспорт. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина планирует сформировать как минимум два батальона из танков Leopard 2 и шесть-семь батальонов – из Leopard 1.

По информации главы Пентагона Ллойда Остина, девять стран передадут Украине более 150 танков Leopard разных модификаций. Часть из них уже прибыла в Украину. В частности, 18 танков Украине передала Германия.

Кроме Leopard, Украина получила танки Challenger 2 от Великобритании. Также планируются поставки 31 танка Abrams от США.

Теги: Польша, военные, танки, полигон, война России против Украины, учения, тренировка, Александр Павлюк, Leopard
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