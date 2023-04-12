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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шесть Leopard от Испании прибудут в Украину до конца апреля – министр обороны

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Роблес назвала сроки доставки танков от Испании в Украину
Роблес назвала сроки доставки танков от Испании в Украину
Фото: EPA

Испания в ближайшее время отправит в Украину шесть танков Leopard 2A4. Об этом сообщила министр обороны страны Маргарита Роблес на совместной пресс-конференции с министром обороны Украины Алексеем Резниковым 12 апреля, сообщает El Pais.

"В ближайшие дни отправятся в сторону Украины", – заявила Роблес.

Она уточнила, что доставка будет осуществляться по морю и завершится до конца апреля. Также министр отметила, что есть еще четыре танка Leopard, которые на данный момент находятся в ремонте, чтобы их можно было доставить как можно скорее.

Помимо танков, Испания поставит Киеву еще 20 бронетранспортеров, добавила Роблес.

аша поддержка вместе с нашими партнерами и союзниками является тотальной и абсолютной для Украины и будет оставаться такой до тех пор, пока это будет необходимо", – подчеркнула она.

Контекст:

Западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии. По информации главы Пентагона Ллойда Остина, девять стран передадут Украине более 150 танков Leopard. Часть из них уже прибыла в Украину.

22 февраля Роблес говорила, что Испания отправит в Украину шесть танков Leopard 2A4. 15 марта в ходе 10-го заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" она рассказала, что позже Испания дополнительно передаст Украине четыре таких танка.

Кроме Leopard, Украина получит танки Challenger 2 от Великобритании и 31 танк Abrams от США.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Испания, танки, военная техника, военная помощь, война России против Украины, Маргарита Роблес, Leopard
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