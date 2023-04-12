Шесть Leopard от Испании прибудут в Украину до конца апреля – министр обороны

"В ближайшие дни отправятся в сторону Украины", – заявила Роблес.

Она уточнила, что доставка будет осуществляться по морю и завершится до конца апреля. Также министр отметила, что есть еще четыре танка Leopard, которые на данный момент находятся в ремонте, чтобы их можно было доставить как можно скорее.

Помимо танков, Испания поставит Киеву еще 20 бронетранспортеров, добавила Роблес.

"Наша поддержка вместе с нашими партнерами и союзниками является тотальной и абсолютной для Украины и будет оставаться такой до тех пор, пока это будет необходимо", – подчеркнула она.