Дания и Нидерланды закупят для ВСУ 14 танков Leopard 2

По словам Лекке, эта техника – дополнение к 100 танкам Leopard 1, о передаче которых Дания уже объявляла. И.о. министра обороны Нидерландов, в свою очередь, сказал, что речь идет о совместном решении двух стран оплатить модернизацию дополнительной техники для Вооруженных сил Украины.
"Это не датские танки. Это наше сотрудничество по танкам, работа по которым оплачивается в сотрудничестве с Нидерландами. Некоторые из них мы получим для ремонта бесплатно", – сказал Поульсен.
Новая поставка обойдется правительствам двух стран в сумму около 1 млрд датских крон ($147 млн). Дания и Нидерланды делят эти расходы, отмечает издание.
Поульсен добавил, что реновация и подготовка Leopard 2 займет время до конца 2023 года, и только потом они отправятся в Украину.
Западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии. По информации главы Пентагона Ллойда Остина, девять стран передадут Украине более 150 танков Leopard разных модификаций. Часть из них уже прибыла в Украину. В частности, танки Украине передали Германия и Польша.
Кроме Leopard Украина получила танки Challenger 2 от Великобритании. Также планируются поставки 31 танка Abrams от США.