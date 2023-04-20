ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Дания и Нидерланды закупят для ВСУ 14 танков Leopard 2

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Новая поставка танков обойдется правительствам двух стран в сумму около 1 млрд датских крон ($147 млн)
Новая поставка танков обойдется правительствам двух стран в сумму около 1 млрд датских крон ($147 млн)
Фото: fmn.dk

Дания и Нидерланды оплатили для Украины модернизацию еще 14 танков Leopard 2. Об этом датский министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен и и.о. министра обороны Нидерландов Троэльс Лунд Поульсен заявили 20 апреля на совместном брифинге, сообщает Вerlingske.

По словам Лекке, эта техника – дополнение к 100 танкам Leopard 1, о передаче которых Дания уже объявляла. И.о. министра обороны Нидерландов, в свою очередь, сказал, что речь идет о совместном решении двух стран оплатить модернизацию дополнительной техники для Вооруженных сил Украины.

"Это не датские танки. Это наше сотрудничество по танкам, работа по которым оплачивается в сотрудничестве с Нидерландами. Некоторые из них мы получим для ремонта бесплатно", – сказал Поульсен.

Новая поставка обойдется правительствам двух стран в сумму около 1 млрд датских крон ($147 млн). Дания и Нидерланды делят эти расходы, отмечает издание.

Поульсен добавил, что реновация и подготовка Leopard 2 займет время до конца 2023 года, и только потом они отправятся в Украину. 

Контекст:

Западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии. По информации главы Пентагона Ллойда Остина, девять стран передадут Украине более 150 танков Leopard разных модификаций. Часть из них уже прибыла в Украину. В частности, танки Украине передали Германия и Польша.

Кроме Leopard Украина получила танки Challenger 2 от Великобритании. Также планируются поставки 31 танка Abrams от США.

Теги: Нидерланды, Дания, танки, военная техника, военная помощь, ВСУ, Leopard
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как сделать инкрустацию на ногтях. Пошаговая инструкция для новичков
Как сделать инкрустацию на ногтях. Пошаговая инструкция для новичков
Как выглядят вкусные каперсы. Эксперт рассказал, на что нужно обращать внимание при покупке в магазине
Как выглядят вкусные каперсы. Эксперт рассказал, на что нужно обращать внимание при покупке в магазине
Галина ГРИШИНА
Как вырастить сладкие помидоры. Названы эффективные удобрения
Как вырастить сладкие помидоры. Названы эффективные удобрения
63-летний Ярославский расстался с 35-летней женой. Она сделала заявление
63-летний Ярославский расстался с 35-летней женой. Она сделала заявление
Галина ГРИШИНА
Звезда "Поймать Кайдаша" Цимбалюк показал объятия своей новой избранницы в центре Киева. Она отреагировала
Звезда "Поймать Кайдаша" Цимбалюк показал объятия своей новой избранницы в центре Киева. Она отреагировала
"Сразу решила, что это мой человек". Новая избранница Остапчука рассказала, как начинался их роман
"Сразу решила, что это мой человек". Новая избранница Остапчука рассказала, как начинался их роман
Галина ГРИШИНА
Сырники без творога. Рецепт из трех основных ингредиентов
Сырники без творога. Рецепт из трех основных ингредиентов
Черный абрикос. Садоводы рассказали о главных преимуществах сорта, который дает темно-фиолетовые плоды с оранжевой мякотью
Черный абрикос. Садоводы рассказали о главных преимуществах сорта, который дает темно-фиолетовые плоды с оранжевой мякотью
Галина ГРИШИНА
55-летнего путиниста Киркорова высмеяли после появления на публике в полупрозрачном комбинезоне с выпуклыми ягодицами. Видео
55-летнего путиниста Киркорова высмеяли после появления на публике в полупрозрачном комбинезоне с выпуклыми ягодицами. Видео
Галина ГРИШИНА
Если рядом будут эти культуры, "вкусных и сочных корнеплодов не дождетесь". Что посеять рядом со свеклой, чтобы был хороший урожай
Если рядом будут эти культуры, "вкусных и сочных корнеплодов не дождетесь". Что посеять рядом со свеклой, чтобы был хороший урожай
Галина ГРИШИНА
Эти четыре стрижки "мгновенно старят женщин за 40". Стилист объяснила, почему от них нужно отказаться, чтобы выглядеть стильно и молодо
Эти четыре стрижки "мгновенно старят женщин за 40". Стилист объяснила, почему от них нужно отказаться, чтобы выглядеть стильно и молодо
Галина ГРИШИНА
  Использует 20 флаконов лака и ничего не может делать сама. Как выглядит женщина с самыми длинными ногтями, которые отращивала 25 лет. Видео
  Использует 20 флаконов лака и ничего не может делать сама. Как выглядит женщина с самыми длинными ногтями, которые отращивала 25 лет. Видео
Галина ГРИШИНА
"Прошла много процедур по подтяжке кожи". Что еще делает жена Байдена, чтобы выглядеть "невероятно молодо" в 71 год
"Прошла много процедур по подтяжке кожи". Что еще делает жена Байдена, чтобы выглядеть "невероятно молодо" в 71 год
Галина ГРИШИНА
"Люблю безумно". Украинская пиарщица рассекретила свой роман с министром Кулебой и показала две пары босых ног
"Люблю безумно". Украинская пиарщица рассекретила свой роман с министром Кулебой и показала две пары босых ног
Организатор концертов Сердючки в США прокомментировал перенос мероприятий из-за новых правил выезда артистов за границу
Организатор концертов Сердючки в США прокомментировал перенос мероприятий из-за новых правил выезда артистов за границу
Галина ГРИШИНА
"Хуже всего когда творчество не вызывает эмоций". Потап объяснил, зачем выпустил песню о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами"
"Хуже всего – когда творчество не вызывает эмоций". Потап объяснил, зачем выпустил песню о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами"
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кондратюк: После того, как Лорак выступила с концертом на годовщину российского флота, о ней бессмысленно говорить. У нее нет мозгов (109782)
2
Трендовый маникюр, от которого Зеленская отказалась после начала войны. 10 самых ярких фото (84682)
3
Ефросинина назвала продукты, которые исключила из своего рациона (77130)
4
Внучка секретаря СНБО Данилова – 16-летняя певица Маша Данилова призналась, что многие хотят с ней дружить из-за известной фамилии (74982)
5
Винник спустя год после исчезновения впервые появился в сети (74864)
6
"Как я могу отвечать за поступки женщины, которой 37 лет?" Ефросинина высказалась о сестре, которая живет в России и молчит о войне (60620)
7
"Она должна получить лучшее образование в мире, и мы для этого зарабатываем деньги". Ефросинина рассказала, где учится ее 19-летняя дочь (50367)
8
Данилко и его команда из-за новых правил выезда артистов за границу не смогли отправиться на гастроли в США. Он сделал заявление (48903)
 
 
 
 