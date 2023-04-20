Дания и Нидерланды закупят для ВСУ 14 танков Leopard 2

По словам Лекке, эта техника – дополнение к 100 танкам Leopard 1, о передаче которых Дания уже объявляла. И.о. министра обороны Нидерландов, в свою очередь, сказал, что речь идет о совместном решении двух стран оплатить модернизацию дополнительной техники для Вооруженных сил Украины.

"Это не датские танки. Это наше сотрудничество по танкам, работа по которым оплачивается в сотрудничестве с Нидерландами. Некоторые из них мы получим для ремонта бесплатно", – сказал Поульсен.

Новая поставка обойдется правительствам двух стран в сумму около 1 млрд датских крон ($147 млн). Дания и Нидерланды делят эти расходы, отмечает издание.

Поульсен добавил, что реновация и подготовка Leopard 2 займет время до конца 2023 года, и только потом они отправятся в Украину.