Глава минобороны Дании анонсировал передачу Украине САУ CAESAR и танков Leopard

"Относительно систем [французских 155-мм самоходных артиллерийских установок, САУ] CAESAR: я надеюсь, что будет возможность поставить их в Украину в следующем месяце. Сейчас они находятся на тренировочных полигонах в Дании. [...] Что касается танков Leopard 1 и Leopard 2: я могу сказать, что Дания уже подписала соглашение с Германией (где-то около двух месяцев назад)", – сказал Поульсен.

По его словам, поставки танков в Украину могут начаться "до лета".

"Надеюсь, заглядывая на полгода вперед, будет возможно поставить около 100 танков Leopard 1. Я бы сказал, что это было бы значительной вещью для украинской армии в борьбе за свободу. [...] Мы можем обсуждать передачу танков Leopard 2. В Дании мы имеем не так много танков Leopard 2", – объяснил Поульсен.

Комментируя заявление датского министра, Резников отметил, что "в ближайшее время" украинцы услышат, как танки Leopard "рычат с датским акцентом".

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