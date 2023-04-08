В Польше будут ремонтировать танки Т-64 для ВСУ, в перспективе могут обслуживать Leopard 2 – "Укроборонпром"

"Укроборонпром" и крупнейший производитель бронетехники в Польше Polska Grupa Zbrojeniowa совместно будут капитально ремонтировать танки Т-64. Соответствующее соглашение было заключено между "Укроборонпромом" и заводом Bumar-Łabędy, лидером отрасли, который входит в состав PGZ", – говорится в сообщении.
Украинский концерн отметил, что "соглашение предусматривает, что украинские танки Т-64 будут обслуживаться и капитально восстанавливаться на новосозданных мощностях Bumar-Łabędy в Гливице".
"В перспективе планируется распространить сотрудничество и на обслуживание танков Т-72 и РТ-91, переданных Польшей украинской стороне. Также рассматривается возможность совместного обслуживания танков семейства Leopard 2, переданных Украине международной бронетанковой коалицией", – объяснил "Укроборонпром".
В январе стало известно, что "Укроборонпром" начал серийное производство 82-миллиметровых минометных выстрелов на мощностях одной из стран – членов НАТО.
В начале февраля в концерне заявили, что совместно со страной НАТО начали производить мины калибра 120 мм.
14 марта "Укроборонпром" сообщил, что начал производить за рубежом снаряды калибра 125 мм для танковой пушки.
Кроме того, за рубежом для Вооруженных сил Украины производят снаряды калибра 122 мм.