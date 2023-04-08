В Польше будут ремонтировать танки Т-64 для ВСУ, в перспективе могут обслуживать Leopard 2 – "Укроборонпром"

Танками Т-64 будут заниматься на новосозданных мощностях, отметили в "Укроборонпроме" Фото: wikipedia.org

"Укроборонпром" и крупнейший производитель бронетехники в Польше Polska Grupa Zbrojeniowa совместно будут капитально ремонтировать танки Т-64. Соответствующее соглашение было заключено между "Укроборонпромом" и заводом Bumar-Łabędy, лидером отрасли, который входит в состав PGZ", – говорится в сообщении.

Украинский концерн отметил, что "соглашение предусматривает, что украинские танки Т-64 будут обслуживаться и капитально восстанавливаться на новосозданных мощностях Bumar-Łabędy в Гливице".

"В перспективе планируется распространить сотрудничество и на обслуживание танков Т-72 и РТ-91, переданных Польшей украинской стороне. Также рассматривается возможность совместного обслуживания танков семейства Leopard 2, переданных Украине международной бронетанковой коалицией", – объяснил "Укроборонпром".