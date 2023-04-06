После войны "Укроборонпром" намерен вытеснить РФ и занять лидирующее положение на рынках оружия – директор концерна

Гусев: В условиях войны мы работаем на нашу победу и на нужды Вооруженных сил. Никаких других приоритетов у нас нет Фото: Юрій Гусєв / Facebook

Журналисты отметили, что одним из главных направлений работы концерна был экспорт, и спросили, как обстоят дела сейчас, во время полномасштабной войны с РФ.

"Сейчас, в условиях войны, мы работаем на нашу победу и на нужды Вооруженных сил. Никаких других приоритетов у нас нет", – сказал Гусев.

Однако, по его словам, уже сейчас закладываются стратегии послевоенного обновления и развития.

"Мы обязаны вытеснить Российскую Федерацию и занять лидирующее положение на традиционных глобальных рынках вооружения и военной техники, где они [россияне] пока занимают весомое место. Это большой вызов и в то же время большая возможность – в будущем совместно с партнерами производить продукцию, которая будет пользоваться спросом, которая помогает нам сейчас победить оккупантов, а в дальнейшем будет занимать лидирующие позиции на международной арене", – сказал директор концерна.

Он подчеркнул, что гордится украинской техникой, которая сейчас воюет – "Стугной", "Ольхой", "Минералом-У", – и добавил, что, в частности, БТР-4 "абсолютно конкурентоспособен на западном рынке вооружения".