“Укроборонпром” поддержал дерегуляцию экспорта вооружений. Частные компании смогут продавать оружие за границу без согласования с концерном

По мнению “Укроборонпрома”, государство должно оставить себе функцию координации и контроля над экспортом вооружений, предоставив компаниям право самостоятельно заключать экспортные контракты.

Государственный концерн “Укроборонпром” выступил в поддержку инициативы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства по дерегуляции экспорта товаров военного назначения. Об этом говорится в заявлении на сайте концерна, опубликованном 3 марта.

“Концерн полностью поддерживает предоставление предприятиям – производителям товаров военного назначения права самостоятельного экспорта товаров собственного производства. В то же время в концерне подчеркивают необходимость сохранения монополии государства на контроль и координацию внешнеэкономической деятельности предприятий всех форм собственности на международном рынке”, – сказано в сообщении.

Концерн также выступил за “дерегуляцию всех внешнеэкономических операций в сфере военно-технического сотрудничества”. Речь идет об:

отмене дополнительного согласования с Министерством обороны Украины экспорта товаров военного и двойного назначения, которых нет в государственном оборонном заказе или в случаях, когда для нужд ВСУ государство закупает у предприятий “Укроборонпрома" лишь незначительный процент такой продукции;





предоставлении государственным заказчикам права самостоятельно заключать внешнеэкономические контракты, контролировать все этапы их выполнения, принимать на себя все риски и нести полную ответственность за организацию импортных поставок для собственных нужд;





обеспечении конкурентных механизмов компенсации по импорту вооружения и военной техники, что позволит получать дополнительные инвестиции в импорт вооружений и военной техники;





реформировании Государственной службы экспортного контроля.

Гендиректор “Укроборонпрома” Айварас Абромавичюс высказал мнение, что “на фоне глобального экономического кризиса экспорт продукции военного назначения может стать локомотивом отечественной экономики”.

“В прошлом году экспорт вооружения и услуг концерна вырос на 19% – до $908 млн по сравнению с 2018-м. В этом году мы прогнозируем еще 30% роста. Поэтому мы приветствуем любые инструменты, способствующие расширению рынков украинских производителей вооружения и военной техники”, – отметил он.

Заместитель Абромавичюса Мустафа Найем в Facebook уточнил, что право согласовывать всем производителям оружия уровень цены и рынки сбыта “Укроборонпром” получил 10 лет назад по решению правительства Николая Азарова.

“Сегодня "Укроборонпром" готов отказаться от этой функции. Если коротко, уже скоро частные производители оружия могут получить право самостоятельной продажи продукции на внешние рынки. Времена меняются, частные производители стали достаточно мощными, и правительство уверено, что такая дерегуляция будет полезной”, – написал он.

О старте программы либерализации в военно-промышленном комплексе правительство объявило в 2018 году. На первом этапе полномочия спецэкспортеров начали предоставлять частным оборонным компаниям, также был упрощен порядок предоставления производителям вооружений всех форм собственности права на экспорт-импорт товаров военного назначения.