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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В "Укроборонпроме" заявили, что БТР-4Е, на которых обнаружили дефекты, – "надлежащего качества"

Проверка не нашла у производимых в Харькове БТР-4Е отклонений, влияющих на противопулевую стойкость брони, отметили в "Укроборонпроме". В их корпусах ранее обнаружили дефекты.

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В "Укроборонпроме" анонсировали противопулевую проверку БТР-4Е
В "Укроборонпроме" анонсировали противопулевую проверку БТР-4Е
Фото: Державний концерн "Укроборонпром" / Facebook

Поставленные военным бронетранспортеры БТР-4Е, о дефектах которых сообщалось ранее, – качественные. Об этом 29 января заявили в государственном концерне "Укроборонпром".

"Результаты совместной проверки БТР-4: поставленные военным бронетранспортеры – надлежащего качества", – сказано в сообщении.

В "Укроборонпроме" объяснили, что 24 января бронетранспортеры в местах их постоянной дислокации проверила совместная комиссия представителей Министерства обороны и Харьковского конструкторского бюро имени Морозова (ХКБМ).

"Согласно акту проверки качества, осмотренные комиссией корпуса бронетранспортеров "соответствуют требованиям технической документации на изделие". Кроме внешнего осмотра БТР, проверка также состояла из магнитнопорошкового контроля сварных швов... Отклонений, которые могут повлиять на противопулевую устойчивость брони, не обнаружено", – отметили в концерне.

30 января на полигоне в Чугуеве Харьковской области планируют провести противопулевую проверку корпусов для БТР-4Е производства ООО "Лозовской кузнечно-механический завод" (ЛКМЗ).

"Обстоятельства, при которых у Министерства обороны появились сомнения в качестве корпусов для БТР-4Е, поставленных ООО "ЛКМЗ", выяснены и устраняются специалистами Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени Морозова в штатном режиме. Результаты, полученные совместной комиссией Министерства обороны Украины и представителями ХКБМ, позволяют возобновить прием военной техники по контракту", – заявили в "Укроборонпроме".

Минобороны заказало партию бронетранспортеров в 2016 году. Летом 2019 года военное ведомство отказалось принять партию из 48 БТР-4Е, произведенных ХКБМ, из-за использования несертифицированной финской стали. Корпуса для бронемашин изготавливает ЛКМЗ. Контракт на поставку 45 единиц БТР-4Е Вооруженным силам Украины был возобновлен в декабре 2019 года.

В "Укроборонпром" 24 января заявили, что потребуют от ЛКМЗ "в полном объеме и за свой счет выполнить свои обязательства по качеству комплектующих согласно требованиям технической документации". Кроме того, руководство концерна поручило директору ХКБМ выяснить квалификацию работников, осуществляющих сварочные работы, усилить контроль качества выпускаемой продукции и проверить возможные факты ненадлежащего исполнения заказа ответственными лицами.

Прием бронетранспортеров был остановлен.

Теги: Харьков, Укроборонпром, Чугуев, БТР, бронетранспортер, Минобороны
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