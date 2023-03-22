"Укроборонпром" наладил производство артиллерийских снарядов калибра 122 мм в одной из стран НАТО, первую партию уже отправили ВСУ

Количество осколков у новых снарядов значительно превышает осколочность штатного "советского" образца, отметили в "Укроборонпроме" Фото: Державний концерн "Укроборонпром" / Facebook

В "Укроборонпроме" отметили, что первую партию этих боеприпасов уже отправили Вооруженным силам Украины.

Снаряд калибра 122 мм используется украинской артиллерией при работе с прицепными гаубицами Д-30 (максимальная дальность поражения – 15,4 км) и САУ 2С1 "Гвоздика" (дальность – 15,2 км).

"Это уже третий вид боеприпаса после минометной 120-мм мины и танкового 125-мм снаряда, который производится по украинской технологии и с привлечением украинских узкопрофильных специалистов на зарубежных мощностях", – говорится в сообщении.

В концерне подчеркнули, что заказу от Минобороны Украины предшествовали заводские испытания, на которых "Укроборонпром" подтвердил необходимые тактико-технические характеристики снаряда: прочность корпуса при выстреле, стойкость снаряжения, максимальная дальность стрельбы, проверка кучности при стрельбе, полнота разрыва снаряда.

Количество осколков у новых снарядов значительно превышает осколочность штатного "советского" образца, добавили в "Укроборонпроме".