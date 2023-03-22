"Укроборонпром" наладил производство артиллерийских снарядов калибра 122 мм в одной из стран НАТО, первую партию уже отправили ВСУ

В "Укроборонпроме" отметили, что первую партию этих боеприпасов уже отправили Вооруженным силам Украины.
Снаряд калибра 122 мм используется украинской артиллерией при работе с прицепными гаубицами Д-30 (максимальная дальность поражения – 15,4 км) и САУ 2С1 "Гвоздика" (дальность – 15,2 км).
"Это уже третий вид боеприпаса после минометной 120-мм мины и танкового 125-мм снаряда, который производится по украинской технологии и с привлечением украинских узкопрофильных специалистов на зарубежных мощностях", – говорится в сообщении.
В концерне подчеркнули, что заказу от Минобороны Украины предшествовали заводские испытания, на которых "Укроборонпром" подтвердил необходимые тактико-технические характеристики снаряда: прочность корпуса при выстреле, стойкость снаряжения, максимальная дальность стрельбы, проверка кучности при стрельбе, полнота разрыва снаряда.
Количество осколков у новых снарядов значительно превышает осколочность штатного "советского" образца, добавили в "Укроборонпроме".
В январе стало известно, что "Укроборонпром" начал серийное производство 82-мм минометных выстрелов на мощностях одной из стран – членов НАТО.
В начале февраля в концерне заявили, что совместно со страной НАТО начали производить мины калибра 120 мм.
14 марта "Укроборонпром" сообщил, что начал производить за рубежом снаряды калибра 125 мм для танковой пушки.
СМИ сообщали, что украинские военные за сутки используют годовой заказ артснарядов небольшой страны Европы.