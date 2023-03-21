Кабмин решил "Укроборонпром" превратить в АО "Украинская оборонная промышленность"

Украина стремится построить "один из мощнейших оборонно-промышленных комплексов в мире", отметил на заседании Кабмина Шмыгаль Фото: kmu.gov.ua

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 21 марта, проинформировал премьер-министр Денис Шмыгаль, его цитирует пресс-центр Кабмина.

"Это не просто смена вывески, это реформа, которая готовилась долгое время еще до начала полномасштабного вторжения России. Сегодня нам как никогда нужна эффективность в оборонно-промышленном комплексе. Необходимо ввести корпоративную модель управления. Создать условия для привлечения инвестиций в производство оружия, техники и амуниции. Соответствующие изменения также позволят усилить взаимодействие с нашими западными партнерами", – заявил Шмыгаль во время вступительной речи, опубликованной на его странице в Facebook.

По словам премьера, Украина стремится построить "один из мощнейших оборонно-промышленных комплексов в мире".

"Это нужно прежде всего для безопасности, но это также будет способствовать экономическому развитию и восстановлению украинской экономики", – подчеркнул Шмыгаль.