Кабмин решил "Укроборонпром" превратить в АО "Украинская оборонная промышленность"

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 21 марта, проинформировал премьер-министр Денис Шмыгаль, его цитирует пресс-центр Кабмина.
"Это не просто смена вывески, это реформа, которая готовилась долгое время еще до начала полномасштабного вторжения России. Сегодня нам как никогда нужна эффективность в оборонно-промышленном комплексе. Необходимо ввести корпоративную модель управления. Создать условия для привлечения инвестиций в производство оружия, техники и амуниции. Соответствующие изменения также позволят усилить взаимодействие с нашими западными партнерами", – заявил Шмыгаль во время вступительной речи, опубликованной на его странице в Facebook.
По словам премьера, Украина стремится построить "один из мощнейших оборонно-промышленных комплексов в мире".
"Это нужно прежде всего для безопасности, но это также будет способствовать экономическому развитию и восстановлению украинской экономики", – подчеркнул Шмыгаль.
13 июля 2021 года Рада проголосовала во втором чтении и в целом законопроект №3822 "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности". 1 октября закон подписал президент Украины Владимир Зеленский, он вступил в силу 6 октября, отметил пресс-центр "Укроборонпрома".
В тот же день госконцерн направил в Кабмин необходимые документы для оформления решений о превращении "Укроборонпрома" в АО, а его предприятий-участников – в акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью.