Украина в рамках инициативы Grain from Ukraine дополнительно закупит 125 тыс. тонн пшеницы или кукурузы для стран Африки – Шмыгаль

В рамках инициативы Grain from Ukraine наиболее уязвимые страны Африки – Сомали, Эфиопия, Кения – получили уже 140 тыс. тонн пшеницы, отмечается в Facebook Мининфраструктуры 20 марта Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, его цитирует пресс-центр правительства.

"Наша страна остается одним из гарантов мировой продовольственной безопасности. Буквально на этой неделе отгрузили очередное судно с 30 тыс. тонн гуманитарной пшеницы для Йемена. Выделяем необходимые средства, чтобы инициатива продолжалась", – подчеркнул Шмыгаль.

Он рассказал, что будет закуплено дополнительно 125 тыс. тонн пшеницы или кукурузы, ее доставят в качестве гуманитарного груза в страны Африки.

"Всего в рамках "зерновой инициативы" Украина отправила уже более 25 млн тонн агропродукции через черноморские порты. И мы рассчитываем не только на продолжение, но и на расширение этого проекта", – резюмировал Шмыгаль.

Видеозапись вступительной речи главы правительства опубликована на его странице в Facebook.