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Украина в рамках инициативы Grain from Ukraine дополнительно закупит 125 тыс. тонн пшеницы или кукурузы для стран Африки – Шмыгаль

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В рамках инициативы Grain from Ukraine наиболее уязвимые страны Африки Сомали, Эфиопия, Кения получили уже 140 тыс. тонн пшеницы, отмечается в Facebook Мининфраструктуры 20 марта
В рамках инициативы Grain from Ukraine наиболее уязвимые страны Африки – Сомали, Эфиопия, Кения – получили уже 140 тыс. тонн пшеницы, отмечается в Facebook Мининфраструктуры 20 марта
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Кабмин Украины на заседании 21 марта утвердил постановление о продлении и необходимом финансировании инициативы Grain from Ukraine.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, его цитирует пресс-центр правительства.

"Наша страна остается одним из гарантов мировой продовольственной безопасности. Буквально на этой неделе отгрузили очередное судно с 30 тыс. тонн гуманитарной пшеницы для Йемена. Выделяем необходимые средства, чтобы инициатива продолжалась", – подчеркнул Шмыгаль.

Он рассказал, что будет закуплено дополнительно 125 тыс. тонн пшеницы или кукурузы, ее доставят в качестве гуманитарного груза в страны Африки.

"Всего в рамках "зерновой инициативы" Украина отправила уже более 25 млн тонн агропродукции через черноморские порты. И мы рассчитываем не только на продолжение, но и на расширение этого проекта", – резюмировал Шмыгаль.

Видеозапись вступительной речи главы правительства опубликована на его странице в Facebook.

https://www.facebook.com/dshmyhal/videos/1403958477039331/

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об инициативе Grain from Ukraine во время выступления на саммите G20 15 ноября 2022 года. Суть программы – прямая закупка странами – участницами проекта агропродукции у украинских производителей и передача ее находящимся на грани голода странам, пояснял глава Офиса президента Андрей Ермак.

Инициатива организована совместно государственными структурами, неправительственными организациями и частными компаниями, сообщало The Guardian. Программу поддерживает международная координационная группа по предотвращению голода.

26 ноября состоялся учредительный саммит в рамках Grain from Ukraine. Об участии в инициативе объявили ряд стран. Зеленский объяснил, что цель программы – спасти от голода не менее 5 млн человек.

К инициативе Grain from Ukraine, реализуемой при поддержке Всемирной продовольственной программы ООН, присоединились уже более 30 стран и институтов, сообщается в Facebook Мининфраструктуры 20 марта. В рамках инициативы наиболее уязвимые страны Африки – Сомали, Эфиопия, Кения – получили уже 140 тыс. тонн пшеницы.

Теги: Украина, ООН, Африка, правительство, Йемен, гуманитарная помощь, голод, пшеница, финансирование, премьер-министр, кукуруза, Денис Шмыгаль, заседание, Кабмин
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