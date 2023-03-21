Украина в рамках инициативы Grain from Ukraine дополнительно закупит 125 тыс. тонн пшеницы или кукурузы для стран Африки – Шмыгаль

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, его цитирует пресс-центр правительства.
"Наша страна остается одним из гарантов мировой продовольственной безопасности. Буквально на этой неделе отгрузили очередное судно с 30 тыс. тонн гуманитарной пшеницы для Йемена. Выделяем необходимые средства, чтобы инициатива продолжалась", – подчеркнул Шмыгаль.
Он рассказал, что будет закуплено дополнительно 125 тыс. тонн пшеницы или кукурузы, ее доставят в качестве гуманитарного груза в страны Африки.
"Всего в рамках "зерновой инициативы" Украина отправила уже более 25 млн тонн агропродукции через черноморские порты. И мы рассчитываем не только на продолжение, но и на расширение этого проекта", – резюмировал Шмыгаль.
Видеозапись вступительной речи главы правительства опубликована на его странице в Facebook.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об инициативе Grain from Ukraine во время выступления на саммите G20 15 ноября 2022 года. Суть программы – прямая закупка странами – участницами проекта агропродукции у украинских производителей и передача ее находящимся на грани голода странам, пояснял глава Офиса президента Андрей Ермак.
Инициатива организована совместно государственными структурами, неправительственными организациями и частными компаниями, сообщало The Guardian. Программу поддерживает международная координационная группа по предотвращению голода.
26 ноября состоялся учредительный саммит в рамках Grain from Ukraine. Об участии в инициативе объявили ряд стран. Зеленский объяснил, что цель программы – спасти от голода не менее 5 млн человек.
К инициативе Grain from Ukraine, реализуемой при поддержке Всемирной продовольственной программы ООН, присоединились уже более 30 стран и институтов, сообщается в Facebook Мининфраструктуры 20 марта. В рамках инициативы наиболее уязвимые страны Африки – Сомали, Эфиопия, Кения – получили уже 140 тыс. тонн пшеницы.