В МИД Украины опровергли озвученную Путиным "статистику" "зерновой инициативы"

Согласно сообщения Кремля, о зерновой инициативе Путин говорил на международной парламентской конференции "Россия – Африка в многополярном мире".
"С 1 августа 2022 года по 20 [марта] текущего года с Украины вышло 827 судов, из них только 3 млн тонн зерновых было направлено в Африку и 1,3 млн – в беднейшие страны Африки. Как я сказал, почти 45 процентов ушло в сытые европейские страны, несмотря на то что вся эта сделка подавалась под соусом того, что нам нужно обеспечить интересы африканских стран", – цитирует Путина его пресс-служба.
Николенко заявил в ответ, что "Россия не оставляет попыток подорвать Черноморскую зерновую инициативу".
"Указанная статистика не соответствует действительности. С 1 августа 2022 года Украина экспортировала через зерновой коридор 25,1 млн тонн сельскохозяйственной продукции в 45 стран мира: Африка – 2,9 млн тонн (11,6%); Азия – 12,1 млн тонн (48,2%), Европа – 10,1 млн тонн (40,2%). России хорошо известно, что часть закупленных "сытыми странами" Европы украинских зерновых отправляется как гуманитарный реэкспорт в Африку и Азию. Поэтому реальная статистика экспорта на Африканский континент даже выше 11,6%", – написал дипломат.
Он подчеркнул, что "около 50% продукции идет на поддержку азиатских стран".
"Черноморская зерновая инициатива доказала свою эффективность. Мировые цены на продовольствие стабилизировались. "Зерновой коридор" спасает миллионы людей в мире от недоедания и голода. Международное сообщество, прежде всего страны Африки и Азии, не должно позволить Москве использовать продовольствие как оружие", – заявил Николенко.
Он подчеркнул, что "Украина продолжит добросовестно придерживаться своих обязательств как одного из гарантов глобальной продовольственной безопасности".
"Мы также благодарны ООН и Турции, а также другим партнерам за их усилия в контексте продления "зернового соглашения" на 120 дней", – написал Николенко.
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.
За время действия "зернового соглашения" из украинских портов, по данным ООН, вывезли 24,9 млн тонн зерна.
Украинские власти неоднократно заявляли о саботаже Россией работы "зернового коридора". Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Министерство иностранных дел Украины 15 февраля 2023 года заявили, что представители РФ в составе инспекционных групп при совместном координационном центре в Стамбуле уже несколько месяцев подряд системно задерживают осмотр судов, следующих через пролив Босфор в или из украинских портов. Из-за этого в Босфоре образовалась очередь из более чем 140 судов, подавляющее большинство которых ожидают там больше месяца.
18 марта 2023 года в ООН подтвердили продление "зернового соглашения". В коммюнике, опубликованном на сайте организации, не было указано, на какой срок. В то же время вице-премьер-министр – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщал, что его продлили на 120 дней.
О продлении срока соглашения сообщал также президент Турции Реджеп Эрдоган. Он отметил, что соглашение будет работать и после 19 марта, когда истекал его срок, пишет агентство Anadolu. При этом президент также не указал срок продления сделки.
Россия заявила, что продлевает соглашение только на 60 дней, и выдвинула свои требования.