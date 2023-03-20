В МИД Украины опровергли озвученную Путиным "статистику" "зерновой инициативы"

Согласно сообщения Кремля, о зерновой инициативе Путин говорил на международной парламентской конференции "Россия – Африка в многополярном мире".

"С 1 августа 2022 года по 20 [марта] текущего года с Украины вышло 827 судов, из них только 3 млн тонн зерновых было направлено в Африку и 1,3 млн – в беднейшие страны Африки. Как я сказал, почти 45 процентов ушло в сытые европейские страны, несмотря на то что вся эта сделка подавалась под соусом того, что нам нужно обеспечить интересы африканских стран", – цитирует Путина его пресс-служба.

Николенко заявил в ответ, что "Россия не оставляет попыток подорвать Черноморскую зерновую инициативу".

"Указанная статистика не соответствует действительности. С 1 августа 2022 года Украина экспортировала через зерновой коридор 25,1 млн тонн сельскохозяйственной продукции в 45 стран мира: Африка – 2,9 млн тонн (11,6%); Азия – 12,1 млн тонн (48,2%), Европа – 10,1 млн тонн (40,2%). России хорошо известно, что часть закупленных "сытыми странами" Европы украинских зерновых отправляется как гуманитарный реэкспорт в Африку и Азию. Поэтому реальная статистика экспорта на Африканский континент даже выше 11,6%", – написал дипломат.

Он подчеркнул, что "около 50% продукции идет на поддержку азиатских стран".

"Черноморская зерновая инициатива доказала свою эффективность. Мировые цены на продовольствие стабилизировались. "Зерновой коридор" спасает миллионы людей в мире от недоедания и голода. Международное сообщество, прежде всего страны Африки и Азии, не должно позволить Москве использовать продовольствие как оружие", – заявил Николенко.

Он подчеркнул, что "Украина продолжит добросовестно придерживаться своих обязательств как одного из гарантов глобальной продовольственной безопасности".

"Мы также благодарны ООН и Турции, а также другим партнерам за их усилия в контексте продления "зернового соглашения" на 120 дней", – написал Николенко.