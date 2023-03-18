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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ООН подтвердили продление "зернового соглашения". В РФ утверждают, что оно продлено на 60 дней, а не на 120

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"Зерновое соглашение" было подписано 22 июля 2022 года
"Зерновое соглашение" было подписано 22 июля 2022 года
Фото: EPA

В Организации Объединенных Наций подтвердили продление "зернового соглашения". Об этом говорится в коммюнике, опубликованном на сайте ООН 18 марта.

"Продлена черноморская "зерновая инициатива", подписанная в Стамбуле 22 июля 2022 года. Инициатива позволяет облегчить безопасное судоходство для экспорта зерна и связанных с ним продуктов питания и удобрений, включая аммиак, из определенных морских портов Украины", – говорится в сообщении.

В ООН отметили, что соглашение позволило экспортировать около 25 млн тонн зерна и продуктов питания в 45 стран, что помогло снизить мировые цены на продовольствие и стабилизировать рынки.

"Мы выражаем благодарность правительству Турции за дипломатическую и оперативную поддержку черноморской "зерновой инициативы". Черноморская "зерновая инициатива" наряду с меморандумом о взаимопонимании по продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки имеют решающее значение для глобальной продовольственной безопасности, особенно для развивающихся стран. Мы по-прежнему твердо привержены обоим соглашениям и настоятельно призываем все стороны удвоить свои усилия для их полного выполнения", – заявили в пресс-службе.

В пресс-релизе не указано, на какой срок продлено соглашение. Вице-премьер-министр – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщал, что его продлили на 120 дней.

В то же время спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила российскому пропагандистскому агентству ТАСС, что сделка якобы продлена только на 60 дней. Постоянное представительство РФ при ООН утверждает, что любые утверждения о продлении "зернового соглашения" более чем на 60 дней являются "преднамеренной манипуляцией", пишет ТАСС.

О продлении срока соглашения сообщал также президент Турции Реджеп Эрдоган. Он отметил, что соглашение будет работать и после 19 марта, когда истекал его срок, пишет агентство Anadolu. При этом президент также не указал срок продления сделки.

Соглашение, которое позволило разблокировать вывоз продовольствия из украинских портов, последний раз продлевалось в ноябре 2022 года на 120 дней.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.

За время действия "зернового соглашения" из украинских портов, по данным ООН, вывезли 24,9 млн тонн зерна.

Украинские власти неоднократно заявляли о саботаже Россией работы "зернового коридора". Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Министерство иностранных дел Украины 15 февраля 2023 года заявили, что представители РФ в составе инспекционных групп при совместном координационном центре в Стамбуле уже несколько месяцев подряд системно задерживают осмотр судов, следующих через пролив Босфор в или из украинских портов. Из-за этого в Босфоре образовалась очередь из более чем 140 судов, подавляющее большинство которых ожидают там больше месяца.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Турция, ООН, Черное море, МИД России, война России против Украины, Мария Захарова, зерно, зерновой коридор
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