В ООН подтвердили продление "зернового соглашения". В РФ утверждают, что оно продлено на 60 дней, а не на 120

"Продлена черноморская "зерновая инициатива", подписанная в Стамбуле 22 июля 2022 года. Инициатива позволяет облегчить безопасное судоходство для экспорта зерна и связанных с ним продуктов питания и удобрений, включая аммиак, из определенных морских портов Украины", – говорится в сообщении.

В ООН отметили, что соглашение позволило экспортировать около 25 млн тонн зерна и продуктов питания в 45 стран, что помогло снизить мировые цены на продовольствие и стабилизировать рынки.

"Мы выражаем благодарность правительству Турции за дипломатическую и оперативную поддержку черноморской "зерновой инициативы". Черноморская "зерновая инициатива" наряду с меморандумом о взаимопонимании по продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки имеют решающее значение для глобальной продовольственной безопасности, особенно для развивающихся стран. Мы по-прежнему твердо привержены обоим соглашениям и настоятельно призываем все стороны удвоить свои усилия для их полного выполнения", – заявили в пресс-службе.

В пресс-релизе не указано, на какой срок продлено соглашение. Вице-премьер-министр – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщал, что его продлили на 120 дней.

В то же время спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила российскому пропагандистскому агентству ТАСС, что сделка якобы продлена только на 60 дней. Постоянное представительство РФ при ООН утверждает, что любые утверждения о продлении "зернового соглашения" более чем на 60 дней являются "преднамеренной манипуляцией", пишет ТАСС.

О продлении срока соглашения сообщал также президент Турции Реджеп Эрдоган. Он отметил, что соглашение будет работать и после 19 марта, когда истекал его срок, пишет агентство Anadolu. При этом президент также не указал срок продления сделки.

Соглашение, которое позволило разблокировать вывоз продовольствия из украинских портов, последний раз продлевалось в ноябре 2022 года на 120 дней.